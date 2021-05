POLSKA WIELKI PROJEKT 2021: Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest dziś najważniejsze

Pandemia ujawniła nowe potrzeby z zakresu ochrony zdrowia, wskazała słabości funkcjonującego systemu służby zdrowia, ale także pokazała, w jakim kierunku powinien rozwijać się ten system.

Jak dziś definiować bezpieczeństwo zdrowotne? Co zmieniła pandemia i jakie procesy przyspieszyła? Jaką rolę odegrały spółki skarbu państwa? – o tym dyskutowano podczas pierwszej debaty Kongresu Polska Wielki Projekt.

W debacie wzięli udział: Anna Janiczek prezes PZU Zdrowie SA, prof. Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, Grzegorz Gielerak dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, Bernard Waśko zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych. Panel prowadził red. Adam Giza.

Anna Janiczek prezes PZU Zdrowie SA wskazała, w jaki sposób spółka funkcjonowała w czasie pandemii i zapewniła bezpieczeństwo.

Bernard Waśko zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych wskazywał, że nikt nie przewidywał pandemii. Jej konsekwencją jest to, że zaciągnięty dług zdrowotny i system zdrowotny będzie musiał się z nim zmierzyć.

Bezpieczeństwo zdrowotne ma dwa wymiary. Jeden to obiektywny: szybki dostęp do świadczeń, odpowiednio wyszkolony personel i nowoczesne narzędzia pracy medycznej.

Nie mniej ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa w poczuciu percepcyjnym – to, czy obywatele mają poczucie bezpieczeństwa. Również kreacja poczucia zagrożenia ma znaczenie, a na różnych etapach pandemii – wygadało to różnie i trzeba było niejednokrotnie prostować nieprawdziwe informacje.

Prof. Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii podkreślił, że epidemia okazała się stres testem dla Narodowej Strategii Onkologicznej, która został ogłoszona miesiąc wcześniej przed tym, zanim ogłoszono w Polsce pojawienie się epidemii.

Teraz gdy społeczeństwo odczuwa ulgę (związaną ze stanem epidemii) będzie można przystąpić ze zdwojoną energią do realizacji tej narodowej strategii.

Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego mówił, że właściwa kwalifikacja pacjenta decyduje o powodzeniu leczenia.

Musimy tworzyć system opieki skoordynowanej. Tak, aby pacjenci trafiając do lekarza pierwszego kontaktu mieli zaproponowaną dalszą ścieżkę diagnostyczno – terapeutyczną. Epidemia przerwała budowanie tego systemu.

Prezes PZU Zdrowie również akcentowała kwestię profilaktyki i podejmowanych kampanii informacyjnych, aby pacjenci wracali do badań. Z kolei przedstawiciel NFZ podkreślał wagę budowania zaufania pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej.

To obszar, który powinien wspierać budowanie tego systemu podstawowej ochrony zdrowia, aby pacjenci mieli świadomość, że większość ich problemów może być załatwiona.

Odnosząc się do kolejek do specjalistów, ekspert ocenił, że nie ma różnic ze względu na „kod pocztowy”.

Dziś polski system ochrony zdrowia staje się bardziej efektywny i skuteczny. PZU także dostosowywało się do nowej sytuacji:

W debacie poruszono także wielką rolę lekarzy pierwszego kontaktu:

Lekarz ten ma największą wiedzę o pacjencie i może na pewnym poziomie rozwiązywać problemy lub skierować do opieki specjalistycznej. A po konsultacji dalej obejmować opieką chorą osobą. Powinien też być bardziej zaawansowany w funkcje profilaktyczne – opiniował Bernard Waśko zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.

Lekarzy rodzinny pracuje w całej Polsce około 15 tys. Rozwój tej specjalizacji jest niezbędny.

To jedyny kierunek, w którym powinniśmy podążać. Zbyt wielu pacjentów od razu trafia do szpitala. Często sami pacjenci doprowadzają swój stan zdrowia do takiego stanu, gdzie tylko szpital jest rozwianiem – mówił Grzegorz Gielerak dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.