Prezes LOT: Dotkliwe straty przez pandemię

W wyniku pandemii Polskie Linie Lotnicze LOT poniosły dotkliwe straty, ale na razie trudno je oszacować - powiedział dziennikarzom w Zadarze prezes spółki Rafał Milczarski. Z wielką nadzieją spoglądamy na rok 2022 - dodał.

Na pytanie PAP o straty LOT-u związane z Covid-19 prezes spółki powiedział, że dzisiaj, gdy pandemia jeszcze się nie skończyła, trudno je oszacować. „Na pewno straty są dotkliwe” - przyznał.

Na pytanie dziennikarzy, czy ten rok spółka będzie porównywać do 2019 roku, powiedział, że „zdecydowanie nie”. „To też jest bardzo trudny rok” - podkreślił. Wyraził przy tym nadzieję, że ten rok będzie trochę lepszy niż 2020.

„Z wielką nadzieją spoglądamy na rok 2022. Uważam, że o ile nie będzie jakiegoś bardzo dużego negatywnego zwrotu rozwoju pandemii, co oczywiście jest możliwe (…), jeśli sytuacja będzie się normować tak, jak wygląda na dzisiaj, że się normuje, to z wielką nadzieją możemy spoglądać na 2022 rok” - podkreślił szef LOT-u.

Zdaniem prezesa pomoc publiczna była koniecznością chwili. „Zdecydowaną większość tej pomocy uzyskaliśmy w formie pożyczki i ta pożyczka zostanie spłacona” - zapewnił.

„Mamy ogrom energii, żeby te straty covidowe nadrobić, żeby LOT wrócił na ścieżkę dynamicznego rozwoju - taką, na której znajdował się przed pandemią” - zadeklarował Milczarski.

„Mamy strategiczne cele, Centralny Port Komunikacyjny - to nie jest bajka ani żart, jak chcieliby twierdzić co niektórzy niedowiarkowie. My zrobimy to tak, żeby LOT jako wielka linia lotnicza z tego portu mógł latać” - mówił.