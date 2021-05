POLSKA WIELKI PROJEKT. Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

7 tematycznych paneli dyskusyjnych oraz wręczenie nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - to program rozpoczętego w piątek dwudniowego kongresu „Polska Wielki Projekt”, który odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec otrzymała nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Nagrodę wręczył Jarosław Kaczyński.

-Jest dla mnie wielkim zaszczytem wręczyć tę nagrodę artystce, która tworzyć coś, co jest znane w świecie. Mniej, ale mam nadzieję, że dzień dzisiejszy to przełamie, znane w Polsce. Coś, co jest czymś nowym, oryginalnym i w moim przekonaniu trudną dziedziną sztuki, którą można określić jako rzeźba w przestrzeni – mówił prezes PiS.

-Wiem, że pani jest bardzo dobrze zorientowana nawet w tak dalekich od sztuki dziedzinach jak fizyka i jej prawa. Jest pani kimś na polskiej, europejskiej, światowej scenie artystycznej, niezwykłym. Kto dokonał rzeczy wielkich. A ma pani także jeden jeszcze niezwykły walor. Otóż nieczęsto się zdarza, że ktoś kto jest artysta o znaczeniu międzynarodowym, ma też w swoim życiorysie piękny fragment walki o wolną Polskę. (…) Jako działaczka najbardziej radykalnej wśród grup podziemia, czyli „Solidarności Walczącej”. Chciałem i za tę działalność pani podziękować. To niezwykłe, że osoba skoncentrowana na zupełnie innych sprawach podjęła się tej ryzykownej walki. Dziękuję i gratuluję tego, że potrafiła pani uczynić coś, czego w Polsce osób potrafiło dokonać. Mimo tego, że nie szuka pani wsparcia głównych nurtów, przebić się na światowej scenie artystycznej. To niezmiernie rzadko się zdarza. Wymaga to talentu i siły charakteru, siły przekonań. To widać również w pani sztuce – powiedział Jarosław Kaczyński.

Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Ludwika Ogorzelec i premier Mateusz Morawiecki / autor: Polska Wielki Projekt

-Lech Kaczyński mawiał, że tradycja i nowoczesność nie muszą się wykluczać, że jest to sprzeczność wymyślona. Myślę, że widać to w twórczości artystycznej pani Ludwiki Ogorzelec. Ta nowoczesność przebija do nas i krzyczy, a jednocześnie łączy w sobie linie historii, przyszłości i przeszłości, łączy w sobie tradycje wielu nauk, wielu dziedzin — mówił szef rządu. Ludwika Ogorzelec jest artystką, która potrafi łączyć ze sobą różne siły kultury, natury, chaos z porządkiem. Fizykę i metafizykę także. To coś niesamowitego na rzeźbiarskim firmamencie. Jako pierwsza na świecie zaczęła to robić z taką odwagą – dodał.

Premier przypomniał walki Ludwiki Ogorzelec w czasach PRL.

Jak pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, to również życiorys osoby walczącej o wolną Polskę. Jako ósmoklasistka zaprotestowała przeciwko szkolnej akademii z okazji 50. rocznicy Rewolucji Październikowej. Była zadziorna, niepokorna i to jej zostało. W latach 80. działała w „Solidarności Walczącej” – powiedział.

wPolityce.pl/kp/gr