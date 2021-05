Świat potrzebuje bilionowych inwestycji w... przyrodę!

Do 2050 roku ludzkość powinna zainwestować 8,1 bln dolarów, aby poradzić sobie ze zmianami klimatu i degradacją przyrody. To wnioski płynące z raportu „State of Finance for Nature”.

UN Environment Programme (UNEP), World Economic Forum (WEF) i Economics of Land Degradation (ELD) Initiative opracowały raport „State of Finance for Nature” na temat wydatków potrzebnych, aby ratować naturę, a razem z nią cywilizację (https://www.youtube.com/watch?v=lVrSQdwyEjg).

Według niego potrzebne są nakłady wynoszące 8,1 bln dolarów do 2050 roku. Roczne wydatki powinny potroić się do 2030 roku, a do 2050 wzrosnąć czterokrotnie, osiągając 536 mld w 2050 roku. Aby osiągnąć zakładany poziom wydatków, trzeba więc będzie pokonać lukę sięgającą 4,1 bln dol.

Według autorów przyroda powinna znaleźć się w centrum ekonomicznych decyzji. Zdaniem autorów można to osiągnąć, m.in. stawiając na bardziej zrównoważony rozwój, przetransformowanie subsydiów przeznaczanych obecnie na rolnictwo i paliwa kopalne, czy wprowadzanie nowych ekonomicznych i prawnych zachęt.

Konieczne ma być także zwiększenie udziału prywatnego biznesu. Jak twierdzą autorzy opracowania, prywatne inwestycje w oparte na naturze rozwiązania stanowią tylko 14 proc. nakładów na ten obszar. Jednak, jeśli chodzi o klimat, inwestycje sektora prywatnego stanowią aż 56 proc.

Zdaniem ekspertów działania związane z ochroną natury mogą stworzyć nowe sposoby zarabiania, zwiększyć trwałość komercyjnych przedsięwzięć, a także zmniejszyć koszy i zadziałać korzystnie na reputację przedsiębiorstw.

Inwestycje w naturę sprzyjają nie tylko planecie i zwierzętom, ale także człowiekowi, poprawiają jakość życia, a nawet tworzą miejsca pracy, jednak nakłady na nie są stosunkowo niewielkie - podkreślają specjaliści.

„Utrata bioróżnorodności już dzisiaj kosztuje globalną ekonomię 10 proc. jej rocznej produkcji. Jeśli wystarczająco nie sfinansujemy opartych na naturze rozwiązań, wpłynie to na zdolność krajów do rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i zatrudnienie. Jeśli teraz nie uratujemy przyrody, nie będziemy w stanie doprowadzić do zrównoważonego rozwoju” - powiedziała dyrektor wykonawcza UNEP, Inger Andersen.

„Raport ten to pobudka dla wszystkich rządów, instytucji finansowych i przedsiębiorstw, aby zaczęły inwestować w przyrodę, włączając w to odbudowę lasów, regeneracyjne rolnictwo i odnowę oceanów” - dodała.

Według raportu same działania dotyczące lasów będą wymagały 203 mld dol. globalnych rocznych nakładów. Odpowiednie działania mogą natomiast zwiększyć powierzchnię obszarów leśnych oraz leśno-rolniczych o 300 mln hektarów do 2050 roku.

Specjaliści zwracają uwagę, że teraz jest dobry moment na działanie. Jak podkreślają, nadchodzące szczyty dotyczące klimatu, bioróżnorodności, degradacji lądów oraz ds. systemów żywnościowych, a także ogłoszenie przez ONZ lat 2021-2030 Dekadą restytucji ekosystemów, stwarzają okazję do wykorzystania politycznego i biznesowego rozpędu w tej sprawie. Może to pomóc w pogodzeniu rozwoju ekonomicznego z założeniami Porozumienia Paryskiego odnośnie klimatu oraz programu post-2020 Global Biodiversity Framework.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że wymienione działania nie zastąpią szeroko zakrojonej dekarbonizacji gospodarki - podkreślają eksperci.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/udop-wnu052721.php

https://www.unep.org/resources/state-finance-nature

PAP/ as/