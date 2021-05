Polski Ład zostanie przedstawiony OECD

Szef resortu finansów Tadeusz Kościński przedstawi w poniedziałek na sesji ministerialnej OECD m.in. główne założenia Polskiego Ładu - wynika z informacji biura prasowego MF. Według ministra zmiany w systemie podatkowym przyczynią się do postpandemicznego odbicia gospodarczego.

W poniedziałek odbędzie się sesja Rady OECD, temat spotkania to „Wspólne wartości: budowanie ekologicznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”. Polskiej delegacji przewodniczy minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Szef resortu finansów przedstawi polskie doświadczenie z walki z kryzysem wywołanym Covid-19 oraz główne priorytety w zakresie odbudowy naszej gospodarki.

„Podjęte przez rząd antykryzysowe działania sprawiły, że polska gospodarka, na tle innych krajów, wygląda stosunkowe dobrze” - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

Według niego teraz trzeba rozkręcić naszą gospodarkę, nadać jej odpowiedni impuls rozwojowy. „Zapewni to program Polski Ład. Swoim zagranicznym partnerom przedstawię główne jego założenia, w tym zmiany w systemie podatkowym, które bez wątpienia przyczynią się do postpandemicznego obicia gospodarczego” – dodał Kościński.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które dadzą 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP/ as/