Przewozy PKP Cargo wzrosły o 28,9% r/r w kwietniu

Grupa PKP CARGO w kwietniu 2021 roku zanotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej

Wyraźne wzrosły także udziały rynkowe Grupy

W kwietniu 2021 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,8 mln ton towarów (+28,9 proc. r/r). W tym czasie Grupa odnotowała wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o +31,1 proc. r/r do poziomu 2,0 mld tkm. W porównaniu r/r wzrosły przewozy Grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (+30,6 proc.), kamień, żwir i wapno (+28,6 proc.), koks i węgiel brunatny (+133,6 proc.), metale i wyroby (+41,3 proc.) oraz w segmencie artykułów chemicznych (+38,3 proc.). O 12,4 proc. wzrosły także r/r przewozy intermodalne.

W ujęciu miesiąc do miesiąca przewozy Grupy PKP CARGO w kwietniu zmniejszyły się o -4,0 proc. m/m. Jednocześnie w przypadku pracy przewozowej dynamika zmian przewozów względem poprzedniego miesiąca dla Grupy odnotowała minimalne zmniejszenie o -0,3 proc. m/m. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w kwietniu 2021 roku wzrosły i wyniosły według masy towarowej 40,57 proc. (+3,34 p.p. w ujęciu r/r i +1,22 p.p. w ujęciu m/m), a w odniesieniu do pracy przewozowej udziały w rynku Grupy PKP CARGO wzrosły do 44,97 proc. (+3,44 p.p. w porównaniu do kwietnia 2020 r. i +2,39 p.p. w stosunku do marca br.).

– Obecne udziały w rynku Grupy PKP CARGO są najwyższe od października 2019 roku. To dlatego, że dynamika wzrostu przewozów w przypadku naszej Grupy była znacznie wyższa niż u konkurencji i pracujemy nad tym, aby taką tendencję utrzymać w następnych miesiącach – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. W kwietniu wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 44,5 proc. r/r (wobec wzrostu o 18,6 proc. r/r w marcu 2021 roku), a zwiększenie zanotowano w 32 spośród 34 wyodrębnianych przez GUS gałęzi przemysłu. Najsilniejszy wzrost zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (+50,6 proc. r/r), przy zdecydowanie mniejszej skali wzrostu w energetyce i górnictwie (+2,3 proc. r/r). Wysoka dynamika wzrostu produkcji r/r była w głównej mierze efektem niskiej bazy statystycznej za kwiecień 2020 roku (okres restrykcji antypandemicznych silnie dotykających również sektor przemysłowy, który odnotował wtedy spadek produkcji o -24,6 proc. r/r).

Przy aktualnej, nadal bardzo korzystnej koniunkturze w przemyśle przełożyło się to na skokowy wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym, podczas gdy produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym spadła w stosunku do marca 2021 r. o 9,2 proc. m/m (w kwietniu br. zanotowano zmniejszenie produkcji sprzedanej m/m w 30 działach przemysłu – w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o -9,6 proc.). Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa w kwietniu wyraźnie przyspieszyła, rosnąc o 9,9 proc. w stosunku do marca 2021 roku (przy dalszym zmniejszeniu o 4,2 proc. r/r, z uwagi głównie na słabszą realizację projektów infrastrukturalnych). Pomimo kwietniowego zmniejszenia produkcji w ujęciu miesięcznym, aktualne wyniki aktywności w przemyśle wciąż można uznać za bardzo dobre.

Utrzymuje się również wzrostowa tendencja w przewozach intermodalnych, które w kwietniu były wyższe o ponad 12 proc. w stosunku do kwietnia ub. roku. Ta tendencja jest dla nas bardzo korzystana, gdyż na tym segmencie rynku chcemy budować przyszłość Grupy PKP CARGO – mówi prezes Czesław Warsewicz.

W kwietniu 2021 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce zwiększył się r/r, a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +18,3 proc. r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w kwietniu 2021 roku 19,3 mln ton, tj. był o 3,0 mln ton większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie zmniejszył się względem poprzedniego miesiąca (-6,9 proc. m/m, tj. o 1,4 mln ton). W kwietniu 2021 roku wykonana przez rynek kolejowy praca przewozowa zwiększyła się r/r do poziomu 4,4 mld tkm (+21,1 proc. r/r). Równocześnie odnotowano zmniejszenie zrealizowanej pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (-5,6 proc. m/m, tj. o -0,3 mld tkm).

W ciągu czterech miesięcy 2021 roku przetransportowano w sumie 74,5 mln ton towarów (+7,1 proc. r/r), w tym przewozy Grupy PKP CARGO wzrosły o +8,2 proc. r/r do 29,0 mln ton. Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 17,0 mld tkm (+7,6 proc. r/r), w tym praca przewozowa zrealizowana przez Grupę PKP CARGO zwiększyła się o +6,7 proc. r/r do 7,3 mld tkm.

Czytaj też:P PKP Cargo planuje uruchomić kolejne połączenia za granicę

PKP Cargo/KG