30 nietypowych przedmiotów wartych leasingu

Branża leasingowa w Polsce kończy w tym roku 30 lat, a EFL jest jej rówieśnikiem. Powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w naszym kraju. Świat wyglądał wówczas zupełnie inaczej. Wystarczy zdać sobie sprawę, że jeden z największych przełomów technologicznych w historii, jakim było uruchomienie ogólnoświatowej sieci World Wide Web, miał miejsce dopiero 3 lata później. A to znaczy, że Steve Jobs nie myślał jeszcze o iPhonie, a Mark Zuckerberg o Facebooku. Nie było smartfonów i tabletów. Na niebie nie latały drony, a po ulicach nie jeździły hulajnogi elektryczne. Do celu nie prowadził GPS, a zamiast e-maili wysyłane były faksy. A to dopiero początek! Z okazji naszych 30-tych urodzin, przygotowaliśmy listę przedmiotów, które dziś są bardzo popularne, ale 30 lat temu nie były dostępne – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

1 – 5: smartfon

Listę TOP30 przedmiotów, których nie można było wyleasingować w 1991 roku, otwierają te urządzenia, bez których żaden przedsiębiorca nie wyobraża sobie dziś prowadzenia biznesu. To smartfon, tablet, MacBook, telefon GSM i smartwatch. Choć w ubiegłym roku sprzedaż tych pierwszych spadła – jak wynika z raportu IDC o 8,5 proc. r/r w ujęciu ilościowym, to i tak liczba sprzedanych sztuk robi wrażenie. W 2020 roku sprzedano 8,5 mln smartfonów.

6 – 10: samochód hybrydowy

Drugą piątkę przedmiotów, o których zakupie i leasingu 30 lat temu nikt nie myślał, otwiera samochód hybrydowy. O jego rosnącej popularności świadczą wyniki sprzedaży w pandemicznym 2020 roku. Podczas gdy rejestracje nowych samochodów osobowych odnotowały prawie 23 proc. spadek rok do roku, sprzedaż hybryd wzrosła o prawie 48 proc. r/r. (dane PZPM). Jeszcze lepiej poradziły sobie auta elektryczne, które zajmują ósme miejsce na liście – ich rejestracje wzrosły niemal trzykrotnie (+198 proc. r/r/). Miejsce siódme zajął ciągnik automatyczny, dziewiąte – ciężarówki elektryczne, a dziesiąte – kombajn zdalnie sterowany.

11 – 15: panele fotowoltaiczne

Wśród firm MŚP, które planują wejść́ w OZE, zdecydowana większość́ stawia na panele fotowoltaiczne (8 proc.) – wynika z raportu EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”. Stąd paneli słonecznych nie mogła zabraknąć na liście – zajmują jedenastą pozycję. Zaraz za nimi znajdują się coraz popularniejsze drony, okulary VR, hulajnoga elektryczna i hoverboard.

16 – 20: sprzęt do biura

Biuro większości firm to nie tylko meble i komputer, jak miało to miejsce 30 lat temu, ale dużo nowoczesnego sprzętu IT, który każdy przedsiębiorca może wziąć w leasing. Czy to popularne urządzenia wielofunkcyjne (pozycja szesnasta), drukarki laserowe, kasy fiskalne online, tablice interaktywne czy drukarki 3D zajmujące miejsce dwudzieste. Sprzedaż tych ostatnich rośnie jak na drożdżach – jak wynika z danych Allegro, w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku sprzedało się o około 50 proc. więcej drukarek 3D niż przez cały rok 2019.

21 – 25: nowe technologie

Nie na twardym dysku, nie na płycie CD, ale w chmurze – tam coraz więcej firm trzyma cała swoją infrastrukturę czy dane. Jak wynika z raportu Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie”, ponad 90 proc. firm MŚP wykorzystuje możliwości chmury w zakresie wsparcia już działających procesów biznesowych. Ta znalazła się na dwudziestym drugim miejscu listy EFL. Poprzedza ją ekran HD/4K, a za nią znalazły się dysk internetowy, telewizor plazmowy i urządzenie WiFi.

26 – 30: nawigacja

Podróż służbowa bez nawigacji GPS – żaden przedsiębiorca sobie jej nie wyobraża. Dlatego musiała znaleźć się w zestawieniu – na dwudziestej szóstej pozycji. Tuż za nią uplasowały się nowoczesne odtwarzacze audio, projektor cyfrowy, sprzęt do wideokonferencji. Listę zamykają słuchawki bezprzewodowe – hit pandemicznego roku. Jak wynika z raportu Canalys, mimo trwającej pandemii sprzedaż bezprzewodowych słuchawek w 2020 roku wzrosła o niemal 20 proc. r/r.

