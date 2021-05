Dodatek na Dzień Dziecka w prezencie!

Od poniedziałku 31 maja w tygodniku Sieci dodatek na Dzień Dziecka, a w nim pomysły na rodzinne zabawy na cały tydzień

Dzień Dziecka to za mało! W tym roku zachęcamy do aktywnego i rodzinnego świętowania przez całe 7 dni – skorzystaj z naszych atrakcji na TYDZIEŃ Dziecka od 31 maja do 6 czerwca.

W dodatku znajdziesz:

7 pomysłów na rodzinne świętowanie Zapomniane gry podwórkowe Sekretny przepis na bańki mydlane Samolocik do składania

Niech tegoroczny TYDZIEŃ Dziecka będzie dla Was wspaniałą frajdą!

Partnerem dodatku na Dzień Dziecka jest Tauron.

