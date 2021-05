Prezydent: "Plan Dudy" w Polskim Ładzie

„Plan Dudy” właściwie zawiera się w Polskim Ładzie - tak o nowych propozycjach Zjednoczonej Prawicy przedstawionych w połowie maja mówił w poniedziałek w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem propozycje te przyczynią się do „podnoszenia jakości życia”. Dopytywany o wątpliwości przedsiębiorców dotyczących propozycji z Polskiego Ładu odparł, że konsumenci będą mieli więcej środków na korzystanie z usług przedsiębiorców

Prezydent pytany o propozycje, które znalazły się w przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego programie Polski Ład stwierdził, że wiele z nich znalazły się w jego „Planie Dudy”, czyli propozycjach przedstawionych w kampanii prezydenckiej w 2020 r.

Plan Dudy właściwie zawiera się w Polskim Ładzie - zauważył prezydent.

Wśród zbieżnych propozycji z „Planu Dudy” i Polskiego Ładu wymienił impuls inwestycyjny, tworzenie nowych miejsc pracy, propozycje dla młodych ludzi i rozwój infrastruktury.

Prezydent pozytywnie odnosił się do propozycji mieszkaniowych, w tym dotyczących finansowania przez państwo wkładu własnego. Przypomniał także o zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenia nieopodatkowanej emerytury do 2500 zł.

To są wszystko bardzo ciekawe propozycje, które w sposób naturalny pokazują perspektywę podnoszenia jakości życia - ocenił Duda.

Pytany o to, że zapowiedział podwyższenie kwoty wolnej od podatku już w kampanii wyborczej w 2015 r., odparł, że większość elementów z jego propozycji zostało zrealizowanych, a podniesienie kwoty wolnej będzie można zrealizować w obecnej, drugiej kadencji. Prezydent podkreślił, że większość jego zobowiązań wyborczych została zrealizowana.

Wątpliwości przedsiębiorców

Dopytywany o wątpliwości przedsiębiorców dotyczących propozycji z Polskiego Ładu odparł, że konsumenci będą mieli więcej środków na korzystanie z usług przedsiębiorców.

Jeżeli będzie kolejny impuls rozwojowy, jeżeli rodziny otrzymają więcej środków finansowych, to będą więcej wydawały - zaznaczył Duda.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.

Zaskoczony decyzją USA ws. NS2

Prezydent Duda decyzja USA, w tym zmiana stanowiska prezydenta ws. Nord Stream 2 była zaskakująca.

Decyzja USA o braku sankcji w związku z budową Nord Stream 2, w tym zmiana stanowiska prezydenta USA Joe Bidena, była zaskakująca; byliśmy jednak przygotowani na to, że może to nastąpić - powiedział w poniedziałek w TVP Info prezydent Andrzej Duda.

Dwa tygodnie temu Departament Stanu USA powiadomił w raporcie dla Kongresu, że zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy Nord Stream 2 AG, prowadzącej budowę drugiej części tego rurociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, oraz Matthiasa Warniga, jej szefa. Motywował to „względami bezpieczeństwa narodowego”.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden oświadczył, że „sankcje wobec Nord Stream 2 przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego”. Po raz kolejny zaznaczył też, że był przeciwny projektowi niemiecko-rosyjskiego gazociągu „od początku”. Dodał, że sojusznicy USA w Europie „doskonale znają jego stanowisko w tej sprawie”.

Prezydent pytany o wycofanie się z sankcji przez amerykańską administrację powiedział, że decyzja ta go zaskoczyła i zdziwiła.

To nie jest taka decyzja, która odbywa się bez echa w Stanach Zjednoczonych. Ona jednak wywołała potężną burzę w samej Ameryce, bo przecież tutaj Kongres i parlament w USA kilkakrotnie, w tym bardzo poważni politycy, przedstawiali bardzo odmienny punkt widzenia, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 - powiedział Duda. - Rzeczywiście przyznaję, że to było zaskakujące - tak nagła zmiana stanowiska, z resztą też przez samego prezydenta Bidena, bo przecież pan prezydent miał jednak inne zdanie na temat Nord Stream 2 do niedawna. My byliśmy przygotowani na to, że może taka sytuacja kiedyś w ogóle nastąpić i stąd spokojna, konsekwentna realizacja postulatu dywersyfikacji dostaw, rozbudowana gazoportu w Świnoujściu - dodał prezydent.

Wśród kolejnych planów energetycznych wymienił budowę kolejnego gazoportu w Gdańsku, gazociągu Baltic Pipe, które - jak mówił - mają zapewnić różne możliwości dostaw energii do Polski i całego Trójmorza.

Kwestia Nord Stream 2 to nie jest tylko zagadnienie dotyczące Polski. Proszę pamiętać o zdecydowanym sprzeciwie Słowacji, o bardzo zdecydowanym sprzeciwie Ukrainy. To w te interesy przede wszystkim uderza budowa Nord Stream 2, ale stawia pod ogromnym znakiem zapytania również i w jakim sensie suwerenność energetyczną wielu państw UE, bo bardzo wzmacnia i monopolizuje pozycję rosyjskiego dostawcy gazu - powiedział prezydent.

Składający się z dwóch nitek rurociąg jest już niemal w całości ukończony. Budowie sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i państwa bałtyckie podkreślając, że ukończenie projektu zwiększy zależność Europy od importu gazu z Rosji i rozszerzy polityczne wpływy Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE. Budowa rurociągu rozpoczęła się za kadencji administracji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa w 2018 roku. Stała się głównym źródłem tarć między USA a Niemcami.

