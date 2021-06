Zasiłek dla bezrobotnych - zmiany od 1 czerwca

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1240,80 zł, co oznacza wzrost o 3.4 proc. Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku

Według ministerstwa rozwoju pracy i technologii, od 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego: po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi: 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku, a przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi 730,90 zł.

Przed waloryzacją kwoty te wynosiły odpowiednio: 1200,00 zł, 942,30 zł oraz 706,80 zł.

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych dokonywana jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wskaźnik ten w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4 proc.).

Wysokość zasiłku zależy stażu pracy osoby bezrobotnej. Osobie, która przepracowała łącznie do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego, osobie, która przepracowała łącznie pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje 100 proc. zasiłku podstawowego, a osobie z ponad 20 letnim stażem pracy przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Według przedstawionych we wtorek danych Eurostatu, w kwietniu Polska zanotowała najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, wyniosło 3,1 proc., podczas gdy bezrobocie w całej UE wyniosło 7,3 proc.

Według danych GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu.

