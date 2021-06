USA: Zabito wielkie dzieło Trumpa!

Według komentatora Fox News Deroya Murdocka w rezultacie polityki prezydenta Joe Bidena Stany Zjednoczone straciły swą niezależność energetyczną. Murdock w ten sposób krytykuje decyzje obecnego gospodarza Białego Domu w sprawie rurociągów Keystone XL, Colonial Pipeline i Nord Stream 2.

Murdock zarzuca Bidenowi, że w związku z odrzuceniem decyzji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa o uruchomieniu rurociągu Keystone XL, wysoko płatną pracę z przywilejami związkowymi straciło ok. 11 tys. osób.

„Podczas gdy ci nagle bezrobotni Amerykanie narzekali, prezydent Rosji Władimir Putin wiwatował” – pisze komentator Fox News.

Twierdzi, że posunięcie Bidena zredukowało długoterminowe dostawy ropy naftowej, przez co podniosło światowe ceny na kluczowy rosyjski eksport. Z tego zaś i innych powodów, cena ropy wzrosła o 25 proc., z 53 dolarów za baryłkę w czasie inauguracji demokratycznego prezydenta do 66 dolarów w miniony piątek.

Komentator przypomina, że po ataku rosyjskich hakerów (ransomware) Colonial Pipeline wstrzymał 7 maja działalność. Doprowadziło to do kolejek po benzynę na obszarach od Georgii do Waszyngtonu.

„Biden milczał aż do 10 maja, kiedy to nieśmiało oczyścił Kreml z zarzutów. (…) Do tej pory nie ma dowodów, w oparciu o nasz wywiad, że Rosja jest zaangażowana” – cytuje prezydenta Murdock. Piętnuje przy tym urzędników administracji, że obwinili za atak „złodziei elektronicznych z sektora prywatnego, DarkSide, a nie sabotażystów sponsorowanych przez państwo”.

Murdock wytknął prezydentowi Bidenowi nagradzanie Kremla poprzez zniesienie sankcji na firmę nadzorującą gazociąg Nord Stream 2. „Po pierwsze, ponieważ jest on prawie całkowicie ukończony” – przytacza fragment uzasadnienia prezydenta, uznając to m.in. za zdradę jego polityki, związanej z ochroną środowiska.

Zwraca uwagę, opierając się na szacunkach Statista, że Nord Stream 2 doda 3,3 miliarda dolarów do rocznego PKB Rosji. „Nord Stream 2 umożliwi reżimowi Putina dalsze wykorzystywanie rosyjskich zasobów energetycznych do wywierania presji politycznej w całej Europie” – przytacza komentator ostrzeżenie w liście z 17 lutego do sekretarza stanu Antony’ego Blinkena czworga członków Izby Reprezentantów USA w tym dwojga Demokratów.

Powołuje się na opinię Andersa Aslunda z Atlantic Council o dewastującym geopolitycznym rezultacie ukończenia budowy rurociągu. „Oczywistym zamiarem Rosji było stworzenie sojuszu z Niemcami i Austrią (także z Holandią i Belgią) przeciwko Europie Wschodniej i Północnej. NS2 jest najbardziej śmiałą rosyjską próbą rozbicia UE” – ocenił Aslund.

Zdaniem Mordocka Nord Stream 2 pozbawiłby również „byłych satelitów Moskwy” dochodów z rurociągów przebiegających przez ich terytoria. „Naukowcy z Elsevier Energy Policy stwierdzili w czerwcu ubiegłego roku: +Sama Ukraina ma stracić szacunkowo 2 mld dolarów z tytułu opłat transferowych, a w mniejszym stopniu ucierpieliby też członkowie UE - Słowacja, Węgry i Polska+” – zauważył komentator.

Jak przypomniał, Biden zdecydował, że przyszła odpowiednia pora na szczyt z Putinem 16 czerwca w Genewie, po szczytach G-7 i NATO. „W ten sposób Moskwa nie zapłaci nawet dyplomatycznej ceny po tym, jak jej obywatele zakorkowali dostawy paliwa z USA w zamian za 4,4 mln dolarów okupu w Bitcoinach. (…) Biden zmarnował ciężko wywalczoną przez Trumpa niezależność energetyczną, posłał 11 tys. amerykańskich pracowników rurociągów na bezrobocie i storpedował dyplomację Trumpa, która powstrzymała Niemcy przed wbiciem igły z gazem ziemnym Putina w ich ramię” – ocenił Murdock w komentarzu dla Fox News.

PAP/ as/