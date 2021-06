Szułdrzyński: Program szczepień na Covid-19 najpewniej obejmie dzieci

Gdy zostanie dowiedzione, że także w przypadku młodszych dzieci szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpieczna i skuteczna, będziemy myśleć o ich szczepieniu; najpewniej wtedy szczepionka wejdzie do ich programu szczepień - powiedział członek Rady Medycznej dr Konstanty Szułdrzyński

O to, jaka będzie dolna granica wieku, jeśli chodzi o szczepionkę przeciw COVID-19, dr Konstanty Szułdrzyński pytany był w środę na antenie Radia Plus. W tej chwili szczepionka w Europie i na świecie dopuszczona jest - tylko jedna, Pfizera - od 12. roku życia, a to oznacza: „od ukończonych 12 lat”. Program szczepień te dzieci obejmie. Pozostałe zastosowania, czyli u dzieci młodszych, są na razie w fazie badań - mówił.

Jak dodał, dopiero wtedy, kiedy zostanie dowiedzione, że także w przypadku młodszych dzieci szczepionka jest „bezpieczna i skuteczna”, będzie można myśleć o ich szczepieniu. Najpewniej wtedy ta szczepionka przeciwko koronawirusowi wejdzie do programu szczepień u dzieci. Obowiązkowych czy nieobowiązkowych - zobaczymy. Ale będzie częścią pakietu, tak jak szczepimy przeciwko odrze, gruźlicy i całej reszcie - powiedział.

Pytany, o jakiej perspektywie mówimy, dr Szułdrzyński odparł, że zależy to od tego, kiedy producenci zakończą swoje badania. „Takie badania - zazwyczaj, razem z obserwacją wyników - trwają ok. 9 miesięcy” - poinformował. Dopytywany, czy ten pomysł był już dyskutowany na Radzie Medycznej, dr Szułdrzyński odparł, że jeszcze nie. „W tej sytuacji jest wystarczająca ilość problemów” - dodał.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział we wtorek, że szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko COVID-19 rozpoczną się od 7 czerwca. Szczepienie będzie wykonywane preparatem firmy Pfizer/BioNTech.

Wniosek o rozszerzenie stosowania tej szczepionki na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

PAP/mt