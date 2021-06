Niedzielski: Pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach

Obserwujemy spadek liczby zakażeń i hospitalizacji, coraz mniejszy jest również odsetek pozytywnych testów na Covid-19; można powiedzieć, że pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski

Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej podsumował aktualną sytuację epidemiczną w kraju. Zwrócił uwagę na spadającą liczbę zakażeń, liczby hospitalizacji oraz że coraz mniejsza jest „trafialność” testów, czyli odsetek pozytywnych testów na koronawirusa.

Czytaj też: Czy osoba, która ma przeciwciała jest ozdrowieńcem? Siarkowska: Tak powinno być!

Jak wskazał, „dzisiejszy wynik” to ok. 600 zakażeń przy ok. 55 tys. przeprowadzonych badań. To pokazuje, że odsetek trafialnych badań jest mniej więcej 1-procentowy. To rzeczywiście wielkości stosunkowo najmniejsze, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie całej epidemii - zauważył.

Zwracał uwagę też na średnie z ostatnich tygodni wskazując, że widać bardzo wysoki spadek dynamiki zakażeń. Jeśli popatrzymy na dwa ostatnie tygodnie to średnia liczba zakażeń, mimo że jesteśmy już na takim niskim poziomie, na poziomie poniżej 1000 zakażeń dziennie, ona jest nadal bardzo wysoka, bo jest rzędu 44-45 proc. W ostatnich tygodniach na stałe obserwowaliśmy, że ten spadek był w tak dużym tempie - mówił.

Zaznaczył, że to pozytywna wiadomość, gdyż od początku maja realizowany jest „taki bardzo odważny program luzowania obostrzeń dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki, życia społecznego”. „Nie przekłada się to (…) na wzrost liczby zakażeń” - powiedział.

Niedzielski mówił ponadto o spadku liczby zgonów z powodu Covid-19. Jak mówił w tej chwili średniotygodniowa liczba zgonów jest poniżej 100. Mieliśmy takie czasy, kiedy ta liczba wahała się nawet powyżej 500-600, więc rzeczywiście pandemia - można powiedzieć - odpuszcza we wszystkich obszarach - ocenił.

Minister wskazał też, że zmniejszenie intensywności pandemii widać w liczbie hospitalizacji. Mamy tutaj bardzo radykalny spadek. Ostatni tydzień to jest spadek hospitalizacji rzędu 5 tys. łóżek, ale w poprzednich tygodniach ten spadek liczby hospitalizacji był nawet rzędu 8 tys., to był takich rekordowy tydzień - mówił.

Niedzielski dodał, że do spadku liczy hospitalizacji dostosowywany jest spadek wielkości infrastruktury przeznaczonej na walkę z Covid. W ciągu już ponad półtora miesiąca udało nam się zmniejszyć tę infrastrukturę przeznaczoną na walkę z covid o blisko 20 tys. łóżek - powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z wojewodami i MSWiA, by „jednak pewien poziom minimalny zabezpieczenia covidowego miał miejsce i żeby był naszym zabezpieczeniem nie tylko na okres wakacyjny, ale przede wszystkim na okres powakacyjny, kiedy wrócimy do pełnej mobilności.

PAP/mt