Znoszenie obostrzeń! Niedzielski: Zwiększamy limity na targach, wystawach, weselach. SPRAWDŹ

Niedzielski: "Dzisiejszy wynik" to ok. 600 zakażeń przy ok. 55 tys. przeprowadzonych badań. To pokazuje, że odsetek trafialnych badań jest mniej więcej 1-procentowy. To rzeczywiście wielkości stosunkowo najmniejsze, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie całej epidemii