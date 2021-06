Mateusz Morawiecki na spotkaniu z Seniorami

W mojej trasie promującej #PolskiŁad dotarłem dzisiaj do Żelazowej Woli, gdzie spotkałem się z Seniorami. Chciałem w ten sposób podkreślić, jak bardzo szanujemy seniorów i ich wkład w rozwój Polski – napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku.

_Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawiać ich sytuację. Dlatego zdecydowaliśmy się m. in. Na waloryzację emerytur, na wpisanie trzynastych emerytur na stałe do ustawy, i teraz dokonujemy trzeciego bardzo ważnego kroku: to kwota wolna od podatku, czyli tak naprawdę emerytura bez podatku do 2,5 tys. złotych. _

Kochani Seniorzy, wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia dla poprawy Waszej sytuacji, ale też na spotkaniach takich jak to słyszę, coś, co napawa mnie dumą: że jeszcze żaden rząd nie zrobił dla Was więcej. Możecie na nas liczyć. - napisał Mateusz Morawiecki.

