10 – 11 czerwca. I Forum Morskie Radia Gdańsk

Radio Gdańsk organizuje po raz pierwszy Forum Morskie. To cykl audycji, debat i spotkań kongresowych na tematy związane z morzem oraz jego gospodarczym wykorzystaniem. Podczas finału wydarzenia w czerwcu przyznane zostaną również nagrody branżowe. Premier Mateusz Morawiecki objął patronatem honorowym I Forum Morskie Radia Gdańsk.

I Forum Morskie Radia Gdańsk odbędzie się 10 i 11 czerwca tego roku. Wcześniej zaplanowano jednak cykl debat.

7 czerwca o godzinie 12:00 odbędzie się debata „Przyszłość gospodarki morskiej z perspektywy pracowników”. Gośćmi Olgi Zielińskiej będą Andrzej Kościk, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” oraz Aleksander Kozicki, przewodniczący Oddziału Gdynia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Szeroko rozumiana tematyka morska to jeden z najważniejszych elementów gospodarki i życia społecznego na Pomorzu, a także jeden z głównych tematów wielu audycji Radia Gdańsk. Można powiedzieć, że morze to jedna z naszych tematycznych specjalizacji. Jak mówi spot Radia Gdańsk, „nosimy morze w naszych sercach”. Postanowiliśmy wykorzystać tę specjalizację i zaprosić do wspólnej debaty na tematy morskie decydentów, przedstawicieli pracodawców i pracowników z branży morskiej, ekspertów i naukowców - mówi Adam Chmielecki, prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk.