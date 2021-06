French Open: Pewny awans Świątek do trzeciej rundy

Broniąca tytułu Iga Świątek pewnie pokonała Szwedkę Rebeccę Peterson 6:1, 6:1 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. O awans do 1/8 finału paryskiej imprezy rozstawiona z „ósemką” tenisistka zagra z Estonką Anett Kontaveit (30.)

To dziewiąty mecz z rzędu Świątek w turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa, który wygrała bez straty seta. Na otwarcie w tegorocznej edycji w poniedziałek, w dniu 20. urodzin, pokonała swoją przyjaciółkę Słowenkę Kaję Juvan 6:0, 7:5.

Z 60. na światowej liście Peterson, która ma w dorobku dwa tytuły wywalczone w imprezach WTA (oba z 2019 roku), tenisistka z Raszyna zmierzyła się po raz pierwszy w karierze. 25-letnia Szwedka dotychczas tylko raz w karierze dotarła do trzeciego etapu zmagań w Wielkim Szlemie. Udało jej się to w US Open 2018.

Wynik meczu 2. rundy singla:

Iga Świątek (Polska, 8) - Rebecca Peterson (Szwecja) 6:1, 6:1.

