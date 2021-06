Turyści szturmują Morskie Oko. Dojazd zamknięty

Ruch turystyczny w kierunku Morskiego Oka jest bardzo duży. Wszystkie miejsca parkingowe przed tym popularnym szlakiem na piątek zostały wyprzedane. Policja zamknęła dojazd dla kierowców nieposiadających miejscówek parkingowych.

„Jest potężny najazd turystów na Tatry. Dojazd do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka został zamknięty dla samochodów, które nie posiadają wcześniej wykupionych miejsc parkingowych. Na rondzie na Wierchu Porońca wpuszczane są tylko samochody, które posiadają wykupione miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej lub Łysej Polanie. Apelujemy do turystów, którzy chcą dotrzeć do Morskiego Oka, aby korzystali z komunikacji zbiorowej, a samochody zostawili pod miejscami zakwaterowania” - powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.