Działka na Mazurach jak złoto

Ponad 2,3 tys. zł za metr to najwyższa cena transakcyjna zabudowanej parceli na Mazurach. Ale trafiają się superokazje.

–Wśród najbardziej pożądanych kierunków jest Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – mówi Anna Karaś, starszy analityk Cenatorium. Firma sprawdziła, ile na Mazurach kosztują działki pod zabudowę jednorodzinną, w tym działki rekreacyjne.

–Ceny działek są bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji i oddalenia od linii brzegowej. 50 proc. transakcji zakupu niezabudowanej działki na Mazurach w latach 2019–2020 mieściło się w granicach do 50 zł za mkw., a 35 proc. nie przekroczyło 100 zł – podaje Anna Karaś.

Ceny mkw. działek zaczynają się od 10 zł. – Na takie okazje można trafić nawet w promieniu do 500 m od jeziora – zwraca uwagę analityczka Cenatorium. – Ceny najdroższych działek pod zabudowę jednorodzinną sięgają 700–800 zł za mkw., ale są to pojedyncze nieruchomości – prestiżowo zlokalizowane w Giżycku czy Bogaczewie. Nie oznacza to, że nie można znaleźć okazji i w tej okolicy.

Np. w Wilkasach średnia cena transakcyjna parceli pod zabudowę w latach 2019–2020 wyniosła 93 zł za mkw., przy czym, jak podkreśla Anna Karaś, transakcje zaczynały się od 13 zł za mkw. – W Giżycku najniższa cena to 47 zł mkw. Tyle kosztowała działka położona niecałe 500 m od jeziora Niegocin – wskazuje.

W przeliczeniu na metr, najwyższa cena za zabudowaną działkę to ponad 2,3 tys. zł. Najwyższa transakcja pod względem ceny całkowitej? Działka w Kozinie, nad jeziorem Jagodne, z dwoma domami z widokiem na jezioro, na działce o powierzchni ponad 4 tys. mkw. Za tę nieruchomość klient zapłacił 3,32 mln zł.

