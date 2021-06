„Sieci”: „Chcemy złamać hegemonię portów rosyjskich”

- Dla naszego portu to szansa na zmianę wręcz cywilizacyjną. Zyska cała Polska, bo silny port to wpływy do budżetu i potężne wsparcie dla polskich przedsiębiorców – mówi o założeniach Polskiego Ładu prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

W rozmowie z Piotrem Filipczykiem Łukasz Greinke podkreśla, że „wymienione w Polskim Ładzie inwestycje i konkretne środki, które zostaną na to przeznaczone, to jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Portu Gdańsk”.

„Trwa konkurs na operatora, który podejmie się zalądowienia nowych obszarów na terenie Portu Gdańsk. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli ogłosić jego wyniki – mówi o przebiegu rozbudowy portu Łukasz Greinke. - W tym roku kończymy rozpoczęte inwestycje i planujemy kolejne, które spowodują, że dług techniczny, dług infrastrukturalny zostanie wyeliminowany w naszym porcie całkowicie” – mówi Łukasz Greinke.

Na co konkretnie mogą być wydanie pieniądze z Polskiego Ładu?

„Mamy bardzo dużo nieskomercjalizowanych obszarów, które należy przygotować pod względem inwestycyjnym. Stąd konieczne są nowe układy drogowe, układy kolejowe, uzbrojenie tych terenów, zalądowienie nowych obszarów na terenie Zatoki Gdańskiej – to są wszystko inwestycje, które mogą być w naszej ocenie finansowane ze środkow pochodzących z tego programu” – podkreśla Portu Gdańsk.

Jednym z priorytetów odnotowującego – mimo pandemii – doskonałe wyniki Portu Gdańsk jest współpraca z Dalekim Wschodem.

„Jesteśmy najbardziej wysuniętym na wschód portem Europy, docierają do nas statki oceaniczne, które zabierają na swój pokład nawet 24 tys. kontenerów. To pokazuje skalę, która jest absolutnie nieporównywalna do transportu lądowego. Chiny są dla nas bardzo ważnym partnerem. Chcemy złamać hegemonię portów rosyjskich, co już nam się udaje, bo po pierwszym kwartale 2021 r. jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przeładunek kontenerów, i na podium, jeżeli chodzi o przeładunki ogółem na Morzu Bałtyckim” – mówi Łukasz Greinke.

