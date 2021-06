Kaczyński: Droga Południowa rozwiąże problem korków w Rzeszowie

Droga Południowa to inwestycja, na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna, sprawi, że wielkie korki w śródmieściu - jeden z głównych problemów miasta - zmniejszą się a może w ogóle znikną - powiedział w piątek w Racławówce (woj. podkarpackie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński odwiedził Podkarpacie, by wesprzeć wojewodę podkarpacką Ewę Leniart przed ostatnim tygodniem kampanii wyborczej na prezydenta Rzeszowa.

W piątek po południu prezes PiS wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz Leniart zapowiedzieli w podrzeszowskiej Racławówce budowę Drogi Południowej w Rzeszowie.

Stoimy w takim miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwile będziemy mieli, i tutaj udział pani wojewody jest naprawdę wielki, inwestycję na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna (…). Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której jeden z wielkich problemów Rzeszowa tzn. wielkie korki w śródmieściu przynajmniej się zmniejszą a może w ogóle znikną, bo będzie ta tzw. Droga Południowa - mówił Kaczyński.

Wyjaśnił, że to jest inwestycja miejska, ale - jak podkreślił - dzięki determinacji także Leniart są już w mieście pieniądze na wykup gruntów. Dodał, że są także gotowe wszystkie plany.

Ta inwestycja jest z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony w jakiejś mierze pokazująca jakie szanse wiążą się z ewentualnym wyborem pani wojewody na stanowisko na prezydenta miasta - mówił prezes PiS. To są naprawdę wiekiem szanse, pani wojewoda - osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna jednocześnie mająca szerokie możliwości także w stolicy państwa z całą pewnością doprowadzi do tego, że z czasem powstanie tutaj ta duża obwodnica (…) oczywiście to nie jest kwestia jakiegoś najbliższego czasu, ale te prace zostaną już na poważnie rozpoczęte - mówił prezes PiS.

Dodał, że budowana Via Carpatia z pewnością ułatwi rozwój gospodarczy Rzeszowa.

Ta droga stworzy po prostu nową oś, na razie w Polsce, ale bardzo niedługo później także w całej tej części Europy, oś która będzie miała znacznie w wielu wymiarach, ale będzie miała przede wszystkim bardzo duże znaczenie gospodarcze - mówił prezes PiS.

Dodał, że jest przeświadczony, że determinacja Leniart przyśpieszy to przedsięwzięcie.

Mówił też, że Rzeszowianie czekają też na aquapark i wiele innych inwestycji. Rząd w ramach Polskiego Ładu takie inwestycje będzie wspierał - powiedział Kaczyński.

Ewa Leniart szansą dla Rzeszowa

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart jest jedyną kandydatką PiS na prezydenta Rzeszowa, jest szansą dla tego miasta - powiedział wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński, który w piątek gościł na Podkarpaciu.

Chcę bardzo mocno podkreślić, bo są pewnego rodzaju nieporozumienia w tej sprawie, pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, jest kandydatem PiS. Jest jedynym kandydatem PiS. Żeby to było jasne dla każdego - zaznaczył Kaczyński, który odwiedził w piątek Rzeszów, by wesprzeć Ewę Leniart w ostatnich dniach kampanii wyborczej.

Kaczyński powiedział też, że Leniart jest szansą dla Rzeszowa na to, aby to wszystko, co rzeszowianom się podobało było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które rzeszowianom już od jakiegoś czasu się nie podobały.

Dlatego głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jednocześnie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów, na to świetnie rozwijające się miasto, które wielu imponuje - zaznaczył Kaczyński.

PAP/mt

