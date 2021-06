Morawiecki: Wypełniamy dzisiaj testament polityczny premiera Olszewskiego

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał pytanie Jana Olszewskiego sprzed dwudziestu pięciu lat o to, do kogo Polska będzie należała w przyszłości. „Bo Polska, która wyłoniła się po umowach z komunistami i po „prawie wolnych” wyborach z 4 czerwca 1989 roku, nie była Polską, o którą walczono przez pół wieku” - napisał premier na Facebooku

Pytanie o Polskę jest o tyle zasadne, że po wyborach z 4 czerwca 1989 r. to komuniści zatrzymali własność narodową – czy można więc mówić, że to były „wolne wybory”? Premier Morawiecki przypomina układ tamtych czasów, polegający na tym, że dawna władza dogadała się z częścią dawnej opozycji, i to stanowiło istotę nowej rzeczywistości politycznej.

Dwadzieścia dziewięć lat temu, premier Jan Olszewski zadał sakramentalne pytanie: „Czyja będzie Polska?” Bo Polska, która wyłoniła się po umowach z komunistami i po „prawie wolnych” wyborach z 4 czerwca 1989 roku, nie była Polską, o którą walczono przez pół wieku. To była Polska układu, w którym komuniści zatrzymywali własność narodową, a więc de facto nadal decydowali o losach milionów Polaków. Już nie zza partyjnych biurek sekretarzy, ale z salonów, do spółki z częścią dawnej opozycji. Razem pospołu „wciągali drabinę na górę”, jak mówił Ryszard Bugaj, by zbyt wielu nie weszło za nimi - napisał szef rządu.

To była III RP, splątana siecią ciemnych interesów i skompromitowanych elit. Trzeba było kolejnych lat, by Polacy uwierzyli, że „chcieć to móc” i postawili na „dobrą zmianę”. My wypełniamy dzisiaj testament polityczny premiera Jana Olszewskiego. Polskę oddajemy Polakom i spełniamy marzenia tych wszystkich, którzy przez kilkadziesiąt lat na taką Polskę czekali - podkreślił premier Morawiecki.