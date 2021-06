Dworczyk: Zawarcie z Czechami porozumienia zakończy spór ws. Turowa

Zarówno my, jak i nasi partnerzy czescy chcemy zakończyć spór w sprawie kopalni Turów, zawierając porozumienie; trwają prace nad porozumieniem, które, jesteśmy przekonani, doprowadzi do zakończenia sporu - zapewniał w poniedziałek w Radiu Zet szef KPRM Michał Dworczyk

Szef KPRM był pytany o zapowiedź rządu czeskiego, że ten nie wycofa skargi z TSUE w sprawie kopalni Turów i będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia Trybunału o wstrzymaniu wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

Trzeba podkreślić, że równolegle trwają prace pomiędzy MSZ, ministrem klimatu oraz innymi resortami zaangażowanymi w rozwiązanie tego problemu i trwa praca nad porozumieniem polsko-czeskim, które, jesteśmy przekonani, doprowadzi do zakończenia tego sporu - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że obie strony prowadza działania prawne i podejmują te kroki prawne, które należy podjąć w tej sytuacji.

Nasi partnerzy czescy podjęli właśnie kroki, o których pani powiedziała. My ze swojej strony również podejmujemy kroki prawne, które na forum UE będziemy mogli wykonać w tej sytuacji - mówił szef KPRM, odpowiadając na pytanie dziennikarki w kontekście zapowiedzi wniosku Czech o 5 mln euro kary dla Polski za każdy dzień niewykonania decyzji TSUE.

Zarówno my, jak i nasi partnerzy czescy chcemy zakończyć jak najszybciej ten spór zawierając porozumienie. To porozumienie jest procedowane, ministrowie właściwie są w bezpośredni i wierzę, że w najbliższych dniach będziemy przybliżać się do zrealizowania tej międzynarodowej umowy - zapewnił Dworczyk.