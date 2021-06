Cieszyński sekretarzem stanu ds. cyfryzacji

Premier Mateusz Morawiecki powołał Janusza Cieszyńskiego na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz na pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Nowy sekretarz stanu od wtorku (8 czerwca) zastąpi na stanowisku ministra Marka Zagórskiego, który złożył rezygnację. Janusz Cieszyński to menedżer z dużym doświadczeniem w zakresie cyfryzacji.

Cyfrowe cele

Celem numer jestem jest dalszy rozwój e-usług. Tego dziś oczekują Polacy. Kolejny to kadry dla cyfrowej gospodarki. Z branżowych raportów wynika, że w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy informatyków. Jestem przekonany, że to zaniżone szacunki. Jeśli, jako państwo, chcemy się rozwijać – musimy mieć ludzi, którzy będą w stanie realizować te działania – mówi o swoich planach na nowym stanowisku minister Janusz Cieszyński. - Kolejne zadanie – kontynuacja działań w zakresie dostępu do szybkiego internetu. W tej dziedzinie widać już spore postępy, jednak nadal 1/3 Polaków jest poza zasięgiem szybkiej sieci. Chciałbym, aby internet – tak jak woda i elektryczność – był dostępny w każdym domu – dodaje.