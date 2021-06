Atomowa wizja rozwoju. Czy tym razem się uda?

Tematy związane z Polityką Energetyczną Polski na najbliższe lata zdominują wiele dyskusji na tegorocznym Forum Wizja Rozwoju. Założenia rządu w tej kwestii są jasne – w 2033 roku powinien ruszyć pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy od 1 do 1,6 GW. Tylko czy Polacy chcą atomu?

Wydawać by się mogło, że po doświadczeniach z ciągnącą się od 1982 roku budową Elektrowni Jądrowej Żarnowiec i katastrofie w Czarnobylu (1986 rok), sceptycyzm wobec tego modelu energetycznego wciąż będzie duży. Jest jednak zupełnie inaczej – jeszcze w 2008 roku w sondażu „Rzeczpospolitej” ponad połowa Polaków była przeciwna budowie elektrowni jądrowej. Podobny sondaż z 2020 roku pokazał, że tendencja gwałtownie się odwróciła – już 62 procent ankietowanych akceptowała ten pomysł.

Raczej nie było wśród nich mieszkańców Nadola, niewielkiej miejscowości w której w 1982 roku mieszkało około 150 osób. 31 marca tego roku właśnie w sąsiedztwie Nadola z wielką pompą ruszyła budowa Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.

Euforia i upadek idei

Wtedy prawie wszyscy w okolicy byli za tą budową. Okolica zaczęła się szybko rozwijać – zbudowano szkoły, drogi, zaczęła kursować kolejka do Wejherowa, Gdyni i Gdańska, która dowoziła pracowników na budowę. Powstało kino, sale konferencyjne. Przyjeżdżali na budowę aktorzy – ja pamiętam spotkania z Bohdanem Łazuką i Tadeuszem Drozdą. Tłumy były na spotkaniu z Miss Polonią. Nie pamiętam jak się nazywała, ale to był prawdziwy szał. Miejscowi też skorzystali, bo pojawiły się nowe możliwości pracy – wspomina Jadwiga Warmbier, sołtys Nadola. I dodaje: - Wszystko rozkwitało i naprawdę można powiedzieć, że ta inwestycja rozwinęła cały region.

Głównie ze względów finansowych projekt Żarnowiec ślimaczył się jednak niemiłosiernie i ostatecznie upadł 17 grudnia 1990 roku po decyzji rządu Tadeusza Mazowieckiego o wstrzymaniu budowy. Kilka miesięcy wcześniej w ówczesnym województwie gdańskim odbyło się referendum dotyczące kontynuacji budowy elektrowni. Frekwencja – 44,3 procent uprawnionych, przeciwko – 86,1 proc. głosujących.

Ona sama pracowała na budowie Żarnowca od 1984 roku do 1989 roku – najpierw w stołówce, potem w magazynie. – Można powiedzieć, że też trochę tę elektrownię budowałam. A dziś jestem szczęśliwa, że nie powstała.

Ludzie zostali

W Nadolu i okolicach po Elektrowni Jądrowej Żarnowiec wiele pozostało. Także ludzie – wiele osób pracujących przy budowie, którzy sprowadzili się tu z rodzinami z całej Polski, postanowiło nie wracać już w rodzinne strony. Wykupili mieszkania na osiedlach pracowniczych powstałych m.in. w Redzie i Wejherowie. Zostali i znaleźli inną pracę - często w firmach, które rozpoczęły działalność w strefie ekonomicznej powstałej na terenie niedoszłego Żarnowca.

W samym Nadolu liczba mieszkańców wzrosła dziś do 350 osób. Znam kilka rodzin, które przeprowadziły się tu na czas pracy na budowie i zostały – mówi Jadwiga Warmbier. Nadole i cała gmina Gniewino w pewnym sensie konsumuje dziś rozmach tej inwestycji. I pewno dlatego niewielu miejscowych żałuje, że elektrownię jądrową zaczęto tutaj budować, ale wielu cieszy się, że nie zdołano doprowadzić do jej uruchomienia. Nastroje jednak się zmieniają, bo z sondaży przeprowadzonych w gminie Gniewino wynika, że dziś budowa elektrowni jądrowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ma duże wsparcie miejscowych. Oczywiście nie wszystkich…

Tu są piękne tereny turystyczne, jezioro i wieża widokowa z której w dobrą pogodę widać statki na morzu. Mamy skansen Zagroda Gburska i Rybacka, a to jeszcze nie wszystko. Są turyści, którzy wyjeżdżają od nas zachwyceni! Gdyby Żarnowiec ruszył, ludzie baliby się tu przyjeżdżać – przekonuje Jadwiga Warmbier. – A tak w czasie Euro 2012 w nowoczesnym Hotelu Mistral w Gniewinie mieszkała reprezentacja Hiszpanii. A my, zespół ludowy Nadolanki, witaliśmy ich w tym miejscu. To było niesamowite.