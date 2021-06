Ubezpieczenie podróżne od teraz dostępne również w Banku Pekao

Pekao zadba o ochronę dla swoich klientów podczas wakacji. Bank przy współpracy z PZU wprowadził do oferty nowe ubezpieczenie podróżne, które można nabyć za pośrednictwem kanałów zdalnych. Ubezpieczenie „Bezpieczna podróż” jest dostępne dla klientów w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay

Bank Pekao S.A. przy okazji prezentacji swojej nowej strategii, zapowiedział, że rozszerzy współpracę z PZU SA, co zaowocuje nowościami w ofercie. Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać. Klientom, którzy posiadają konto osobiste i korzystają z bankowości elektronicznej, Bank Pekao S.A. udostępnił ubezpieczenie „Bezpieczna podróż” przygotowane przez PZU SA. Produkt można kupić w pełni zdalnie, dla siebie i osób, z którymi klient wybiera się w podróż. Ubezpieczenie zapewnia ochronę, która pozwala cieszyć się beztroskimi wakacjami, a zawarcie umowy jest proste i trwa dosłownie kilka minut. Umowę można zawrzeć przed wyjazdem, nie później niż dwie godziny rozpoczęciem podróży, korzystając z komputera lub smartfona.

Wdrożenie ubezpieczenia turystycznego „Bezpieczna podróż” to jeden z pierwszych kroków w kierunku realizacji założeń nowej Strategii Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 oraz efekt rozszerzenia współpracy w ramach Grupy PZU. Ambicją banku jest rozwój oferty ubezpieczeń tzw. stand alone w kanałach zdalnych. Widzimy wzrost liczby klientów, korzystających z bankowości mobilnej, dlatego udostępniliśmy w Pekao24 oraz aplikacji PeoPay nasz pierwszy produkt ubezpieczeniowy. Wierzę, że nasi klienci docenią tę ofertę, szczególnie w kontekście zbliżających się wakacji – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej. Zaspokajanie potrzeb klientów, w sposób zintegrowany i kompleksowy jest naszym priorytetem. Zgodnie ze strategią Grupy PZU na lata 2021-2024 chcemy rozszerzyć dla Klientów Banku Pekao S.A. ofertę ubezpieczeniową oraz przygotować kompleksowe pakiety usług, które uzupełnią produkty bankowe. Wdrożenie ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” przybliża nas do realizacji tego celu. PZU zadba o bezpieczeństwo podczas urlopu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zakres jest dopasowany do potrzeb podróżnych i w można go modyfikować w zależności od indywidulanych potrzeb – podkreśla Małgorzata Sadurska, Wiceprezes Zarządu PZU SA

„Bezpieczna podróż” to gwarancja ochrony podczas zorganizowanej wycieczki po Polsce lub w trakcie podróży zagranicznej na własną rękę, bądź z biurem podróży. Ubezpieczenie jest dostępne w kilku wariantach do wyboru. Klient może też dopasować zakresu i sumy ubezpieczenia w wariancie edytowalnym. Oferta obejmuje m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym. Można też rozszerzyć ochronę o dodatkowe opcje np. ubezpieczyć bagaż podróżny, assistance komunikacyjne, Pakiet Sport bądź dokupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji albo skrócenia zorganizowanej imprezy turystycznej. Co więcej, jeśli podróż zagraniczna trwa nie dłużej niż 30 dni, PZU SA zapewnia ochronę na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19.

Obecnie nasi klienci oczekują nie tylko podstawowych produktów bankowych, ale także dodatkowych usług dostępnych w kanałach zdalnych. Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszej oferty o produkt ubezpieczeniowy „Bezpieczna podróż”. Ubezpieczenie turystyczne będzie można kupić za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24 oraz aplikacji mobilnej PeoPay, a sam proces zakupu ubezpieczenia jest szybki, łatwy i intuicyjny – mówi Maciej Berger, Dyrektor Departamentu Bankowości Ubezpieczeniowej w Banku Pekao S.A. – Wiele osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego dosłownie kilka dni przed wyjazdem, a czasem nawet będąc już na lotnisku. Dlatego na zbliżający się sezon wakacyjny oferujemy naszym klientom wsparcie i wygodne rozwiązanie, tj. szybki zakup ubezpieczenia w bankowości elektronicznej Pekao. Klient po uzupełnieniu danych personalnych we wniosku, wybiera zakres oraz sumę ubezpieczenia, dopasowując ofertę do swoich potrzeb. Po opłaceniu składki otrzymuje polisę dosłownie w kilka minut – dodaje Maciej Berger. Cieszymy się, że możemy odpowiedzieć na potrzeby klientów Banku Pekao S.A. i zaoferować kompletne rozwiązanie, które wesprze ich podczas podroży. W związku z pandemią COVID-19 wiele osób planuje wybrać się na urlop samochodem. Chcemy być blisko naszych klientów, gdy nas potrzebują, dlatego zakres ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” można rozszerzyć o assistance komunikacyjne. W razie wystąpienia problemów na drodze zorganizujemy i pokryjemy koszty usług. Pomożemy, jeśli dojdzie do wypadku, awarii, zabraknie paliwa, rozładuje się akumulator i w wielu innych sytuacjach – dodaje Agnieszka Gocałek, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego w PZU SA.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.