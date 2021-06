We wtorek nie działało wiele stron internetowych na świecie

Tysiące należących do rządów, serwisów informacyjnych i mediów społecznościowych stron internetowych miało na świecie we wtorek przerwy w wyświetlaniu treści, czego przyczyną była awaria firmy dostarczającej usługi chmurowe w USA Fastly Inc – informuje agencja Reutera

Niesprawność dotyczyła stron z największą liczbą użytkowników, takich jak Spotify, Twitter, stron rządu brytyjskiego, Amazon, Reddit, CNN, PayPal, Al Jazeera, Financial Times i innych. Przerwy w działaniu witryn trwały od kilku minut do godziny.

Przyczyną była awaria w serwisie Fastly – jednym z największych na świecie dostawców usług chmury obliczeniowej, zapewniającym firmom szybki dostęp do klientów. Firma oświadczyła, że udało jej się zidentyfikować problem i go naprawiła. Kapitalizacja rynkowa Fastly Inc w 2019 r. wynosiła około 5 mld dol.

reuters.com/mt

