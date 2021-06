Cieślik: Totalizator chce aktywizować dzieci i młodzież

Totalizator Sportowy kontynuuje rozwój i planuje zwiększenie tempa ekspansji. W międzyczasie nadal wspomaga walkę w przeciwdziałaniu skutków pandemii Covid-19

Mimo ograniczeń w funkcjonowaniu sieci podczas lockdownu, Totalizator Sportowy wykorzystał ten czas na adaptację lokalizacji do wznowienia działalności oraz – w przypadku zniesienia obostrzeń – do niezwłocznego otwierania kolejnych punktów.

Pandemia ma duży wpływ jeżeli chodzi o ocenę efektywności funkcjonowania całej sieci. To był brak możliwości pełnego oferowania tej rozrywki, bo przez lockdown nie mogliśmy w ogóle wpuszczać klientów do salonów czy też momenty ograniczonego dostępu. W tych mniejszych salonach to powodowało, że mogło przebywać tam maksymalnie dwóch klientów. Ale to był też dobry okres pod względem przepracowania organicznego, tj. rozwoju ilości salonów. Te kolejne 100 salonów, które otworzymy w ciągu miesiąca to okres przepracowany podczas lockdown - mówi Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.