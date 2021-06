Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki utworzą uczelnię. Pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę już w roku akademickim 2022/2023.

8 czerwca 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisali list intencyjny w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów. W wydarzeniu udział wzięła zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Chętnie wspieramy inicjatywy, które dają możliwość profesjonalnego kształcenia kadr administracji publicznej. Łączymy siły i wspólnie z resortem finansów działamy, by powstała nowoczesna uczelnia z szerokim programem nauczania, stawiająca przede wszystkim na jego wymiar praktyczny – podkreśla minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Utworzenie uczelni, która będzie kształciła dla resortu finansów wysoko wykwalifikowane kadry, to odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stale dostosowujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli tak aby, by były one nowoczesne, przyjazne i wygodne oraz wychodziły naprzeciw zmieniającym się trendom. Do tego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszych pracowników – mówi minister Tadeusz Kościński.

Możliwość specjalistycznego kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest niezbędna również dla skutecznego dbania o stabilne i efektywne finanse publiczne – dodaje minister.

W Krajowej Administracji Skarbowej realizowany jest program Klient w centrum uwagi KAS. Chcemy być administracją nowoczesną, stawiającą na cyfryzację, zapewniającą wysoką jakość obsługi naszych klientów. Niewątpliwie pomoże w tym utworzenie uczelni. Zależy nam na tym, by pracownicy KAS byli jeszcze bardziej kompetentni, świadomi, ale także pewni swojej wiedzy i umiejętności. Chcemy by mieli oni wszechstronne wykształcenie z zakresu prawa, administracji, nauk ekonomicznych i społecznych – podkreśla zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Wykładowcami będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści. Uczelnia będzie kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, oferując zarówno studia o profilu praktycznym i specjalistycznym. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny edukacji, m.in. poprzez praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Uczelnia będzie też stanowić forum dialogu o finansach publicznych oraz będzie prowadzić badania z zakresu administracji skarbowej, analizy podatkowe i działalność wydawnicza. Celem postawionym uczelni jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i KAS.

Oczekiwanym korzyściami z utworzenia szkoły wyższej resortu finansów są przede wszystkim: rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami.

Powstanie uczelni i program studiów pozwolą także na dalsze budowanie etosu pracowników administracji skarbowej – podkreśla wiceminister Anna Chałupa.

