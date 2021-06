Niezaszczepieni Polacy celują w Dominikanę

Dominikana przebojem weszła w tym roku w TOP 10 najbardziej pożądanych przez Polaków celów zagranicznych podróży. Prawdopodobnie ma to ścisły związek z polityką wobec szczepień i testów na COVID-19 w tym kraju. Wybór atrakcyjnych miejsc w tym roku, które nie wymagają testów na koronawirusa lub certyfikatu szczepień jest bardzo mały. Na miejscu jednak antymaseczkowcy nie będą jednak zachwyceni…

Polacy w wakacje 2021 chcą lecieć i to daleko. W maju Google zanotował o wiele wyższy poziom wyszukiwania lotów, który szybko przerodził się i nadal utrzymuje w dynamicznym trendzie wzrostowym, czego nie notowano w zeszłym roku. Google szacuje, że w tym roku wakacje w Polsce spędzi 69 proc. Polaków, a 31 proc. wybierze destynacje zagraniczne. W porównaniu z czasem sprzed pandemii to blisko 10 proc. wzrost dla turystyki krajowej.

Topową dla Polaków tego lata pozycją są Włochy. Jak podkreślają przedstawiciele Google, Polaków interesuje praktycznie wszystko na południe od Rzymu i bliżej natury niż większych miast. Zaraz z nią jest Chorwacja. W zasadzie można zakładać, że w te wakacje Polacy spolonizują Chorwację, ponieważ Chorwację obrały za cel niemal wszystkie ważniejsze w Polsce linie lotnicze, otwierając multum połączeń i oferując atrakcyjne ceny dla tego kierunku. Stary dowcip o spotkaniu się sąsiadów z Polski pod Mount Everestem wcale bez przesady ma szansę spełnić się naprawdę w chorwackich klimatach.

Hitem tego lata, którego zmiana statystyczna zainteresowania Polaków, wyrażona przez wpisywanie haseł w Google, wygląda jak prawdziwa anomalia, jest Dominikana.

Dwa lata temu, W preferencjach Polaków nie znajdowała się ona nawet w pierwszej 30 najczęściej wyszukiwanych haseł. Podobnie jak nie znajdowała się tam jeszcze rok temu. Obecnie to 7. najczęściej wyszukiwana w Polsce destynacja.

Jedyną racjonalną dla tak dużego wzrostu popularności Dominikany wśród dużej części Polaków jest nastawienie Dominikany do szczepień i testowania na COVID-19 - delikatnie mówiąc: „dość liberalna polityka” w tym zakresie.

Dominikana nie wymaga od przyjezdnych testów na COVID-19. Dlatego spokojnie można zakładać, że na pytanie „dokąd lecą niezaszczepieni Polacy” odpowiedź tego lata będzie brzmiała: „na Dominikanę”. Jest jedno, zasadnicze ale.

Wjazd do Dominikany nie jest obwarowany żadnymi znaczącymi wymogami – trzeba tylko wypełnić elektroniczną kartę pasażera przed przekroczeniem granicy. Można to zrobić nawet na lotnisku tuż po przylocie, korzystając z darmowego dostępu do internetu bezprzewodowego. Podróżni poddawani są tylko wyrywkowym kontrolom w kierunku covidu-19.

Ministerstwo Turystyki Dominikany od 31 maja wymaga negatywnego wyniku testów tylko od podróżnych z Brazylii, Wielkiej Brytanii i RPA. W maju do Dominikany przyjechało ponad 280 tysięcy gości zagranicznych – to najlepszy miesięczny wynik od wybuchu pandemii.

Niemiecki MSZ wydał ostrzeżenie przed podróżowaniem do tego kraju. Ostrzeżenie weszło w życie 30 maja.

MSZ ostrzega

Na Dominikanie zniesiono wymóg posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, ale osoby przybywające mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa.

Dominikana wprowadziła bezpłatne ubezpieczenie dla turystów w razie hospitalizacji wynikającej z zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, którego ważność przedłużono do 31.03.2021 r.

Ubezpieczenie nie obejmuje pacjentów bezobjawowych oraz osób, które dobrowolnie poddają się testom w kierunku diagnostyki SARS-CoV-2, a nie występuje konieczność hospitalizacji. Przy przebiegu bezobjawowym po pozytywnym wyniku testu koszty przedłużonego pobytu i zmiany lotu ponosi turysta.

Ubezpieczenie dominikańskie umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki w przypadku hospitalizacji, przymusowego przebywania w hotelu po okresie hospitalizacji z powodu zachorowania na COVID-19 oraz bezpłatnej zmiany lotu po przebywaniu w szpitalu.”

Na terenie kraju obowiązuje godzina policyjna od 19:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 17:00 do 5:00 rano w soboty i niedziele.

W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokument podróży oraz rezerwację noclegu jako dowód upoważniający do przemieszczenia się.

Wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza wjazdu lub wyjazdu, który łączy oświadczenie zdrowotne podróżnego, deklarację celną oraz międzynarodowy formularz wejścia/zejścia z pokładu statku. Do 31 stycznia 2021 r. władze Dominikany będą akceptować rejestrację za pośrednictwem formularzy papierowych (przekazywanych przez linie lotnicze na pokładzie samolotu) oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego. Od 1 lutego 2021 roku obowiązkowe jest wypełnienie elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu. Formularz dostępny jest pod adresem: https://eticket.migracion.gob.do .

Podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii lotami łączonymi zobowiązani są do poddania się 7 dniowej kwarantannie, która odbywa się w obiektach wyznaczonych przez rząd Dominikany. Odbywanie kwarantanny może zostać przedłużone do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

Środki ostrożności:

Ministerstwo Turystyki Republiki Dominikańskiej (MITUR) wdraża specjalne protokoły bezpieczeństwa i ochrony obejmujące wszystkie sektory przemysłu w tym dotyczące działalności turystycznej.

Hotele

Przy zameldowaniu w hotelach dokonywany jest pomiar temperatury oraz wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Hotel powinien zapewnić gościom maseczki i żel dezynfekujący.

Bary/Restauracje:

Klienci są zobowiązani do noszenia maseczki, mogą ją zdjąć, gdy usiądą przy stole. Punkty gastronomiczne powinny posiadać dozowniki żeli antybakteryjnych umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla klientów.

Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych

Nie ma ograniczeń przemieszczania się między prowincjami. Transport publiczny funkcjonuje.

Należy jednak pamiętać, że to jeszcze nie koniec pandemii wirusa COVID-19 i że zasady, które obowiązują dziś, mogą zupełnie zmienić się choćby jutro. To charakterystyka obecnego czasu pandemii, któremu jeszcze daleko do końca.

mw