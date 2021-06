Obajtek: zakup ropy musi zwiększyć pozycję negocjacyjną

Zakup ropy naftowej powinien być scentralizowany dla dwóch polskich koncernów paliwowych - powiedział w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przecież Orlen kupuje też ropę dla wszystkich krajów nadbałtyckich, my kupujemy również ropę dla państwa czeskiego, a nie kupujemy tak naprawdę, w 100 procentach dla naszej gospodarki. Czyli nie mamy efektu skali. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ja generalnie, zgodnie z prawem, nie mogę znać umów na zakup ropy przez Lotos, ani też Lotos nie może mieć wglądu do umów podpisanych przez Orlen. I w tym momencie jesteśmy bardzo mocno rozgrywani - mówił w „Radiu Gdańsk” szef PKN Orlen.

Dodał, że scentralizowanie zakupu ropy naftowej da polskiej stronie „większą pozycję negocjacyjną”.

Podkreślił, że to między innymi możliwość scentralizowania zakupu ropy naftowej stała za decyzją o fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos.

Jeżeli ktoś kupuje w minimalnych ilościach - idzie do sklepu, w większych ilościach, idzie do hurtowni, a w bardzo dużych ilościach idzie do producenta. I tak samo jest z ropą. Jeżeli przekroczymy 40 milionów ton, to automatycznie mamy większą pozycję w rozmowach z narodowymi koncernami, które prowadzą wydobycie. A jeżeli mniej ropy kupujemy, to nie kupujemy od koncernów narodowych, ale od drugiego czy trzeciego pośrednika – wyjaśnił Daniel Obajtek.