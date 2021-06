Patkowski: Najważniejsze koszty „Polskiego Ładu” to ok. 34 mld zł

Najważniejsze koszty „Polskiego Ładu” wynoszą ok. 34 mld zł – wynika z czwartkowej wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego dla „Wirtualnej Polski”. Nie wykluczył on, że pojawią się kolejne programy, które mogą zmienić te szacunki

Polski Ład zawiera ponad 100 inicjatyw, więc część z nich dopiero się szacuje, ale najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach ulg Morawieckiego, czyli to jest 4,5 mld zł, które nie wpłynie do budżetu, ale zostanie w kieszeniach małych i średnich przedsiębiorców. Do tego około 2 mld zł na projekty pani minister Maląg i pani minister Sochy i ok. 2,5 mld zł na program mieszkaniowy, zapowiedziany w Polskim Ładzie, plus 3 mld zł subwencji inwestycyjnej dla samorządów. To są te najważniejsze koszty, natomiast myślę, że jeszcze jakieś programy będą dochodziły – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w programie „To się liczy” w „Wirtualnej Polsce”.