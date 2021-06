Bank Pekao w nowej promocji nagradza za płatności kartami Visa

Co miesiąc od czerwca do końca września, klienci Banku Pekao płacący kartami Visa mogą zgarnąć nowe atrakcyjne nagrody w postaci e-kart podarunkowych na zakupy w sklepach Biedronka, H&M, Hebe i Empik

W każdym z czterech miesięcznych etapów promocji, pierwszych 2300 uczestników, którzy spełnią jej warunki, otrzyma nagrodę w formie e-karty podarunkowej do zrealizowania w określonym sklepie.

W czerwcu klienci Banku Pekao za aktywne korzystanie z karty Visa mogą zdobyć e-karty do sklepów Biedronka. W lipcu do wygrania są e-karty do drogerii online Hebe.pl. W sierpniu klienci mogą zgarnąć e-karty do sklepu internetowego Empik.com. We wrześniu natomiast mogą zdobyć e-karty podarunkowe do sklepu odzieżowego H&M, które można wykorzystać zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym.

Aby wziąć udział w promocji, we wszystkich etapach, wystarczy zarejestrować się przez formularz na stronie https://www.visa.pl/pekao. Następnie, żeby powalczyć o nagrodę w danym miesiącu, trzeba wykonać kartą Visa Banku Pekao minimum trzy transakcje bezgotówkowe o wartości co najmniej 10 zł każda. Mogą to być dowolne płatności w sklepach tradycyjnych lub w internecie.

Dla osób, które aktywnie korzystają z kart płatniczych, spełnienie warunków promocji jest bardzo łatwe i szybkie do wykonania. By mieć szansę co miesiąc na zdobycie nagrody, wystarczy tylko raz się zarejestrować, a później po prostu płacić kartą za codzienne zakupy. Wybraliśmy takich partnerów promocji, aby nagrody były zróżnicowane i atrakcyjne dla szerokiego grona klientów banku. Ze względu na to, że są w formie e-kart podarunkowych, są też łatwo dostępne do zrealizowania – podkreśla Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Banku Pekao.

Promocja potrwa do końca września br. Jej szczegółowe zasady opisane są w regulaminie, dostępnym na stronie https://www.visa.pl/pekao.

