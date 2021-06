Pękła opona? Jeden telefon i koło wymienione!

Nieważne, jak daleko i często podróżujesz – pęknięcie opony może przydarzyć się każdemu. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Z polisą od LINK4 otrzymasz szybką pomoc!

To, że LINK4 słynie z niedrogich ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, kierowcy wiedzą doskonale. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie koniec profitów. Wykupując pakiet OC w LINK4, oprócz standardowej ochrony mamy bowiem zagwarantowaną szybką pomoc na miejscu zdarzenia.

Towarzystwo oferuje bowiem Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To gwarancja, że gdy na przykład przedziurawimy oponę, średnio pół godziny od zgłoszenia na miejscu pojawi się pomoc drogowa i albo wymieni koło od ręki, albo – jeśli jest to niemożliwe – odholuje nasze auto do najbliższego serwisu. Suma ubezpieczenia to 2 tysięcy złotych.

Jak działa pomoc od LINK4? Poznaj historię pana Zdzisława!

Jak w praktyce wygląda korzystanie z takiej pomocy? Warto wysłuchać historii, jaka spotkała ostatnio pana Zdzisława (68 l.) z Warszawy:

„Jesteśmy z żoną zapalonymi działkowcami. Oboje przeszliśmy niedawno na emeryturę i nic nas już nie trzyma w mieście, dlatego jak tylko zaczyna się robić ciepło, uciekamy z rozgrzanego blokowiska do naszej oazy spokoju nad Narwią. Mamy tu niewielki zielony teren i wygodny domek dla nas dwojga. Pod koniec maja spakowaliśmy nasze auto pod sam dach wszystkimi najpotrzebniejszymi rzeczami i ruszyliśmy przed wieczorem w trasę. Wszystko po to, żeby uniknąć korków i upału. Przed nami były zaledwie dwie godziny jazdy. Ciepło, słońce za chmurami, na jezdni niewiele aut – idealne warunki. Nic nie zapowiadało kłopotów. Po godzinie spokojnej jazdy zauważyłem, że ściąga auto na lewą stronę.

Z niepokojem zacząłem obserwować, co się dzieje. Chwilę potem poczułem drżenie kierownicy. Natychmiast zwolniłem. – Tylko tego brakowało. Poszła opona – pomyślałem. Zjechałem na pobocze, włączyłem światła awaryjne i wysiadłem z auta skontrolować, co się stało.

Wystarczył rzut oka na lewe przednie koło – kompletny flak. I co tu robić? Rozejrzałem się bezradnie wokół. Stoimy pod lasem, zaczyna zapadać zmierzch, strach zatrzymać kogoś obcego na tym odludziu. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Sam nawet nie próbowałem brać się do wymiany ze swoją świeżo zoperowaną przepukliną kręgosłupową. Co robić? Na szczęście moja żona nigdy nie traci opanowania. – Dzwoń do LINK4, mamy przecież u nich ubezpieczenie. Niech nam pomogą – doradziła.

Rzeczywiście przypomniałem sobie, że przy wykupie OC, pani z LINK4 wspominała o dodatkowej ochronie na wypadek pękniętej opony. – Jesteśmy uratowani – pomyślałem. Wybrałem podany na polisie numer telefonu. W słuchawce natychmiast odezwał się uprzejmy głos młodej osoby, a ja w skrócie przedstawiłem naszą sytuację i podałem jak najdokładniej miejsce, gdzie utknęliśmy.

I proszę sobie wyobrazić, że nie minęło dwadzieścia minut, a podjechała do nas pomoc drogowa z fachowcem. W kwadrans mechanik uwinął się z robotą. Wymienił koło na zapasowe, a przebitą oponę schował do naszego auta, żebyśmy mogli na spokojnie podjechać do wulkanizatora. Co ja bym zrobił bez tej pomocy? Serdecznie podziękowałem i z wielką ulgą ruszyliśmy dalej. No, a wieczorem było co opowiadać sąsiadom na grillu. Na własnej skórze przekonałem się, jak szeroką ochronę w LINK4 daje posiadanie zwykłego pakietu OC. Ich oferta opłaca się podwójnie, bo oprócz wszystkiego, co gwarantuje standardowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, dostajemy jeszcze wiele bardzo przydatnych dodatkowych usług. I to się liczy”.

Patrycja Kotecka-Ziobro z LINK4: Stawiamy na szybką pomoc!

Takich historii z życia wziętych jest wiele. Czasem z drobnej na pozór sprawy robi się poważny problem i wtedy ważne jest, by móc polegać na zaufanym partnerze w zakresie ubezpieczeń.

W LINK4 bardzo dbamy o komfort i bezpieczeństwo osób starszych. Seniorzy szczególnie cenią sobie pewność, że mogą polegać na naszej pomocy zawsze, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego. Oczekują też, że wiele spraw uda się załatwić po prostu przez telefon, bez zbędnych formalności i fatygowania się osobiście do siedziby ubezpieczyciela. My rozumiemy to doskonale. Nasi konsultanci codziennie dyżurują pod numerem 22 4444444, by być gotowym do pomocy zawsze, gdy klient nas potrzebuje, bo w LINK4 to ludzie są najważniejsi. Oczywiście można także skorzystać z pomocy agentów, którzy współpracują z naszą firmą – mówi Patrycja Kotecka-Ziobro, członek zarządu LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z LINK4