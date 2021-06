Co dziesiąte dziecko na świecie jest zmuszane do pracy

Liczba dzieci pracujących wzrosła po raz pierwszy od 20 lat, co oznacza że obecnie jedno dziecko na dziesięć jest zmuszone do pracy. Sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa, poinformowała w czwartek Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Z raportu przygotowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wynika, że liczba pracujących dzieci wzrosła ze 152 mln w 2016 r. do 160 mln obecnie. Największy wzrost odnotowano w Afryce, do czego przyczynił się wzrost populacji i bieda.

„Przygrywamy walkę z pracą dzieci, a zeszły rok nie ułatwił nam zadania” - powiedziała dyrektor wykonawcza UNICEF Henrietta Fore w oświadczeniu wydanym z okazji nadchodzącego 12 czerwca Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. „A teraz wraz z kolejnym rokiem lockdownów, zamykania szkół, zakłóceń ekonomicznych oraz kurczących się budżetów państwowych, rodziny są zmuszane do podejmowania łamiących serce decyzji” - dodała.

Według raportu z powodu wstrząsów gospodarczych i zamykania szkół dzieci mogą być narażone na dłuższe godziny pracy, cięższe warunki zatrudnienia a nawet zmuszane do najgorszych form pracy. Wzrosła też liczba pracujących dzieci w wieku pomiędzy 5 a 11 lat.

Claudia Cappa, starszy doradca UNICEF i jedna z autorek raportu, powiedziała, że dzięki zasiłkom na dzieci oraz zapewnieniu bezpłatnej i dobrej jakości edukacji, liczba pracujących dzieci może spaść o 15 mln. Z kolei dyrektor generalny ILO Guy Ryder zaznaczył, że kluczowe znaczenie mają także zwiększone inwestycje w rozwój obszarów wiejskich i zapewnienie przyzwoitych warunków zatrudnienia w rolnictwie - sektorze, który odpowiada za 70 proc. pracy dzieci.

ONZ ogłosił rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Eliminacji Pracy Dzieci, by doprowadzić do pełnego zaniechania tej praktyki do 2025 r. Od 2000 r., kiedy pracowało 246 mln dzieci, wskaźniki się zmniejszały, jednak sytuacja może się teraz zmienić na gorsze. Eksperci ONZ ostrzegają, że jeśli rządy nie zaczną chronić słabszych osób, do 2022 r. 206 mln dzieci będzie zmuszonych do pracy.

PAP/KG