Ponad 2,6 tys. Polaków złożyło wnioski do Rosji o FAN ID

2613 obywateli Polski, według stanu na 10 czerwca br., zamówiło dokument FAN ID na rozgrywki piłkarskich ME w Petersburgu - poinformowały w czwartek PAP służby prasowe rosyjskiego ministerstwa cyfryzacji. FAN ID uprawnia do wjazdu do Rosji na mistrzostwa bez wiz

Liczba 2613 kibiców nie oznacza, że wszyscy oni mają FAN ID, a jedynie - że złożyli wnioski o wydanie dokumentu. Wcześniej media w Rosji oszacowały, że około 2,5 tys. Polaków kupiło bilety na mecze w Petersburgu.

W mieście nad Newą polska reprezentacja rozegra dwa spotkania - ze Słowacją (14 czerwca) i ze Szwecją (23 czerwca).

PAP/mt

