Śląskie: utrudnienia na kolei. ZOBACZ GDZIE

Kumulację prac przy remontach linii kolejowych w woj. śląskim sygnalizuje przewoźnik Koleje Śląskie. Prace przełożą się na utrudnienia m.in. na liniach Gliwice - Częstochowa, Katowice – Zwardoń, Katowice – Wisła Głębce, Katowice – Kraków czy Katowice – Racibórz.

Chodzi o wprowadzaną od niedzieli 13 czerwca tzw. korektę rozkładu jazdy, związaną z postępami prac na torach, które koordynuje zarządca kolejowej infrastruktury - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. O wiążących się z nimi utrudnieniach samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie poinformował w czwartek.

Na linii S1 (Częstochowa – Katowice – Gliwice) utrudnienia obejmują rejon modernizacji stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg, z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. Z tego względu ruch po jednym torze będzie prowadzony na odcinku Dąbrowa Górnicza – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

Na linii S4 ze względu na remont wiaduktu nad torami na ul. Gen. Grota-Roweckiego w Tychach od 13 czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. zostaną zawieszone postoje na przystanku Tychy Grota-Roweckiego. W związku z tymi pracami w terminach 15 – 17 czerwca, 22 – 24 czerwca oraz 6 – 8 lipca pociągi na odcinku Tychy – Tychy Lodowisko zostaną wstrzymane (z zapewnieniem komunikacji zastępczej).

Na liniach S1 i S3 od 14 do 18 czerwca prowadzone będą prace na stacji Katowice Zawodzie (ruch pociągów po jednym torze między stacjami Katowice i Katowice Zawodzie). Od 21 czerwca rozpocznie się remont w stacji Mysłowice, który będzie wymagał prowadzenia ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Mysłowice – Mysłowice Brzezinka.

W północnej części sieci Kolei Śląskich prace będą wykonywane na odcinku Sowczyce – Sieraków Śląski (linia S8). Do końca wakacji będzie kontynuowany remont mostu między stacjami Blachownia i Częstochowa Gnaszyn (linia S13), tymczasowo ograniczający przepustowość torów. W pojedynczych dniach wakacji są zaplanowane prace utrzymaniowe na różnych odcinkach relacji S3, S8 oraz S13. Z pojedynczymi zmianami należy liczyć się szczególnie na odcinku Katowice – Oświęcim.

Na linii S5 Katowice – Bielsko-Biała główne utrudnienia będą wiązały się z trwającą modernizacją stacji Czechowice-Dziedzice. Ruch po jednym torze będzie odbywał się zarówno między Czechowicami-Dziedzicami Południowymi i Czechowicami-Dziedzicami, jak i między tą stacją i Pszczyną. Zawieszony pozostanie przystanek Goczałkowice-Zdrój. W pierwszych dniach obowiązywania korekty wieczorami może kursować autobusowa komunikacja zastępcza.

W lipcu oraz sierpniu w godzinach nocnych w celu wymiany elementów sieci trakcyjnej wstrzymywany będzie ruch pociągów na różnych częściach odcinka Milówka – Zwardoń. Dwa ostatnie pociągi do Zwardonia oraz dwa pierwsze pociągi ze Zwardonia będą obsługiwane autobusami. W terminie 23 – 27 sierpnia PLK zaplanowały remont przejazdów kolejowo-drogowych w Milówce i Węgierskiej Górce, co również wymaga wstrzymania ruchu.

Pociąg Ornak będzie przyjeżdżał do Zakopanego codziennie od 26 czerwca. W dni robocze będzie kursować w relacji Katowice – Zakopane – Katowice, a w soboty, niedziele i święta zabierze pasażerów z Gliwic. Ze względu na ograniczoną przepustowość infrastruktury kolejowej poranny pociąg nie będzie obsługiwał przystanku Rabka-Zdrój.

Przez cały okres trwania letniego rozkładu jazdy kontynuowane będą prace na linii kolejowej do Wisły Głębiec (S6). Oznacza to wstrzymanie ruchu od Skoczowa do Głębiec. Zamiast odwołanych pociągów będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa - w dwóch relacjach: linia ekspresowa w relacji Skoczów – Wisła Głębce, a linia zwykła między Skoczowem i Goleszowem.

Na linii S7 w dniach 21 – 23 czerwca nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Mikołów – Czerwionka. Będą uruchamiane dwie linie autobusowa: zwykła obsługująca przystanki na odcinku Mikołów – Czerwionka oraz ekspresowa Katowice – Czerwionka. Od 24 czerwca do 3 lipca autobusy będą jeździły też na odcinku Mikołów – Orzesze za ostatnią wieczorną parę pociągów.

24 czerwca rozpocznie się modernizacja linii kolejowej między Suminą a Rydułtowami. Przez cztery miesiące pociągi będą kursowały drogą okrężną przez Jejkowice, a na odcinku Rybnik – Sumina będą jeździły autobusy. Komunikacja zastępcza ma również kursować między Raciborzem a Nędzą 6 – 9 lipca, autobusem zostanie też od 14 do 16 sierpnia zastąpiony jeden z wieczornych kursów z Rybnika do Wodzisławia.

W różnych okresach obowiązywania letniej korekty, rozkład niektórych pociągów będzie zmieniany (tzw. wariantowaniem) ze względu na utrudnienia w innych częściach sieci. Z najbardziej istotnymi przesunięciami należy się liczyć 21 – 23 czerwca ze względu na przesunięcia pociągów dalekobieżnych spowodowanych zamknięciem linii między Mikołowem a Czerwionką. Wieczorami zmieniać mogą się godziny odjazdów na stacji Sosnowiec Główny.

PAP/RO

