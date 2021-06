Wojciech Korkuć wygrał proces z wyborcza.pl! Portal ma zamieścić sprostowanie

Wojciech Korkuć wygrał w pierwszej instancji proces z redaktorem naczelnym wyborcza.pl! Redakcja ma zamieścić sprostowanie i pokryć koszty procesu

Artysta domagał się sprostowania do artykułu autorstwa Witolda Mrozka pt. Nadworny artysta PiS. Kim jest Wojciech Korkuć, autor plakatu Marszu Niepodległości?.

W sprostowaniu mają znaleźć się informacje o tym, że Wojciech Korkuć nie jest związany z „prawym skrzydłem PiS” oraz o tym, że to nie on jest autorem plakatów o treści: „Państwo Islamskie ukrywa terrorystów wśród imigrantów. Decyzje o ich przyjęciu podejmuje Ewa Kopacz” oraz 31% lesbijek i 25% pederastów gwałci wychowywane dzieci. Rząd współpracuje z seksedukatorami. Powstrzymaj ich!.

Przyklejane są etykietki „homofobia”, „ksenofobia”. Ja mam z tego powodu wymierne straty towarzyskie, a także dotyczące działalności artystycznej i nowych zleceń. Musiałem to przerwać. To kłamstwo owijane w kolejne kłamstwo – mówi Korkuć w rozmowie z niezalezna.pl.

Co to za wolność słowa, gdy opisywane są plakaty kogoś innego. To absurd, to niechlujstwo słowa. Ja nie mam problemu z podpisaniem się pod swoimi plakatami – dodaje artysta.