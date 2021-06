StockAmbit – oto nowy pomysł na crowdfunding udziałowy

Dzięki tej nowej platformie udziałowe finansowanie społecznościowe ma szanse zaistnieć w profesjonalnej postaci. Cechować ma je transparentność, wiarygodność oraz przede wszystkim profesjonalne relacje inwestorskie, także po emisji i kampanii. Oferta StockAmbit skierowana jest głównie do firm technologicznych we wczesnej fazie rozwoju, m.in. corp-upów związanych z rozwojem projektów spółek technologicznych

Platformie StockAmbit przewodzić będzie grupa managerów o ponad 20-letnim stażu, z Radosławem Jeziorskim wywodzącym się z branży finansowej na czele. Inni menedżerowie platformy mają doświadczenie m.in. w rynku kapitałowym, branży IT i finansów.

Koncepcja StockAmbit ukierunkowana jest na nowe firmy technologiczne, szczególnie z branż medtech, fintech, biotech oraz greentech, generujące przychody, które w planach mają debiut na NewConnect.

StockAmbit chce stworzyć okazje rozwojowe dla start-upów o znacznym potencjale i nawet trzycyfrowej dynamice wzrostu, które jednak dotąd miały trudności w pozyskaniu finansowania ze źródeł klasycznych.

Jednym z kluczy do startu będzie właściwie przygotowana dokumentacja emisyjna, ukazująca to, czym spółka się zajmuje i jaki ma model biznesowy, aby pokazać inwestorom, jak spółka chce uzyskać zwrot z kapitału – tłumaczy Radosław Jeziorski.

Start-upy rozpoczynające rundę finansowania przy pomocy StockAmbit będą miały pełne wsparcie w zakresie komunikacji z inwestorami. Docelowe rynki start-upów to Polska i Unia Europejska.

Świat się zmienia i dziś pozyskanie kapitału nie musi wiązać się z oddaniem znacznej części udziałów i kontroli nad firmą w ręce anioła biznesu czy funduszu kapitałowego. Finansowanie społecznościowe to dobra alternatywa dla firm, które dynamicznie rosną i potrzebują kapitału do rozwoju, ale nie są jeszcze gotowe, aby sprostać wymaganiom GPW. To dla nich jest właśnie StockAmbit - mówi Jarosław Mizera, menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.