Tak się robi globalny biznes

Dr. Schumacher, jeden z z wiodących w Europie producentów środków dezynfekcyjnych, produktów higienicznych oraz produktów do pielęgnacji skóry przeznaczonych dla szpitali, gabinetów lekarskich oraz domów opieki, otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną przez Procter&Gamble za wybitne osiągnięcia w sektorze „Home Care”!

Dr. Schumacher jest znaną i cenioną firmą na polu sanitarnym, która każdego roku produkuje blisko 21 000 ton środków dezynfekcyjnych do skóry i rąk, wyrobów medycznych, do czyszczenia powierzchni oraz ponad 250 milionów opakowań nawilżanych chusteczek. Firma dysponuje centrami dystrybucyjnymi w ośmiu krajach, z których wysyłane są produkty do ponad 70 krajów na całym świecie.

Teraz firmę wyróżniono prestiżową nagrodą!

Firma zatrudnia w Polsce blisko 1400 osób i jest przykładem tego, jak dzięki wiedzy, doświadczeniu, rzetelności oraz sumienności budować nowoczesny biznes oparty na zaufaniu i wysokich kompetencjach.

Firma kooperuje z wieloma globalnymi graczami na rynku kosmetycznym, jest też jednym z liderów w sektorze producentów profesjonalnych płynów do dezynfekcji. W gronie koncernów korzystających z produktów wytwarzanych przez Dr. Schumacher są tacy giganci jak Henkel, Johnson&Johnson, duże niemieckie sieci handlowe czy Procter&Gamble. O wyjątkowej wysokiej jakości produktów wytwarzanych dla P&G świadczy przyznana w 2020 roku nagroda za wybitne osiągnięcia w sektorze „Home Care”.

W tej kategorii P&G ma aż 60 tysięcy dostawców na całym świecie. My znaleźliśmy się w elitarnym gronie zaledwie pięciu firm, które otrzymały to niebywale prestiżowe wyróżnienie. To dowód na to, że nasze produkty są najwyższej jakości, a współpraca z jednym z naszych kluczowych klientów przebiega bardzo dobrze – mówi Kai-Uwe Pohl, menadżer do spraw klientów kluczowych w Grupie Dr. Schumacher.

Ten sukces jest wręcz niewiarygodny. To jest docenienie naszej innowacyjności, poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, odpowiedzialności społecznej. Dla nas to coś niesamowitego. Otrzymaliśmy wiele nagród, ale ta ma szczególne znaczenie. W swojej codziennej działalności cały czas dążymy do tego, by być lepszym, rozwijać się. Tylko ciągły i systematyczny rozwój daje szansę na sukces – podkreśla Dierk Schumacher, współwłaściciel Grupy Dr. Schumacher.

W portfolio produktów oferowanych przez P&G ważne miejsce zajmuje Swiffer. To marka środków czyszczących składających się z uchwytu oraz jednorazowych wkładów i wkładek. Właśnie te wkładki produkuje dla Amerykanów Dr. Schumacher w Lubaniu. Kto by pomyślał, że jedynym europejskim dostawcą tych elementów dla amerykańskiego potentata jest zakład w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku?

Amerykanie szukali dostawcy wkładów w Europie, bo Swiffer zaczął się bardzo dobrze sprzedawać w Wielkiej Brytanii i zaczął pojawiać się w innych krajach Starego Kontynentu. Przyjechali do nas, powiedzieli bardzo ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły, czego oczekują i zapytali, czy jesteśmy w stanie zapewnić im dostawę wkładów. Podjęliśmy wyzwanie, tym bardziej, że mieliśmy już doświadczenie we współpracy z P&G – wspomina Wojciech Siwek, prezes Automatec, firmy należącej do Grupy Dr. Schumacher, zajmującej się budową maszyn specjalistycznych na potrzeby przemysłu kosmetycznego i medycznego. To tutaj powstało około 90 procent parku maszynowego Dr. Schumacher.

Pierwsza linia produkcyjna, którą zaczęły opuszczać wkłady do Swiffera została uruchomiona w 2017 roku. Obecnie pracują trzy takie linie w systemie trzyzmianowym. Planowana jest dalsza rozbudowa, bo zapotrzebowanie na produkt jest bardzo duże i ciągle rośnie.

Swiffer to nie jedyny produkt, który Dr. Schumacher dostarcza P&G.

Produkujemy także chusteczki nawilżane dla dzieci - Pampers Aqua Pure, a także inny rodzaje produktów nawilżanych. Historia współpracy z P&G sięga 2002 roku. Zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, darzymy się zaufaniem, a to w biznesie kluczowe. W tej kooperacji bardzo duże znaczenie ma wymiana myśli pomiędzy polskimi i niemieckimi pracownikami. W projekcie Swiffer są zaangażowani specjaliści z obu naszych europejskich zakładów. Ta harmonijna i owocna współpraca polsko-niemiecka to główny element, który miały wpływ na przyznanie naszej firmie przez Procter & Gamble prestiżowej nagrody, która motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju. Ta współpraca to także źródło naszej siły jako firmy – podkreśla Paul Stanek, dyrektor finansowy Grupy Dr. Schumacher oraz członek zarządu Dr. Schumacher sp. z o.o.. Obecny rok, podobnie jak poprzedni to czas pandemii. Wiele firm musiało całkowicie zmienić model swojego funkcjonowania, aby przetrwać na radykalnie zmienionym runku. Podobnie było także w Dr. Schumacher.

W obu naszych europejskich lokalizacjach, czyli w Niemczech oraz Polsce odnotowano wiele przypadków koronawirusa. W naszej firmie bardzo szybko zareagowaliśmy na tę trudną i zupełnie nową sytuację. Powołaliśmy zespoły kryzysowe, które na bieżąco monitorowały sytuację, a także przygotowywały plany działania oraz nadzorowały ich realizację. Dzięki ogromnej odpowiedzialności naszych pracowników oraz ich zrozumieniu sytuacji i zaangażowaniu udało nam się przebrnąć przez ten trudny czas. Dziś powoli wychodzimy z pandemii, choć przyszłość wciąż jest wielką zagadką. My w Dr. Schumacher z optymizmem patrzymy w przyszłość. Dysponujemy unikatowym połączeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności dostosowania naszych linii produkcyjnych do potrzeb naszych klientów. Dlatego jesteśmy dobrej myśli i mamy ambitne plany rozwojowe. Gdy myślę o naszej firmie za powiedzmy, 10 lat to widzę Dr. Schumacher w dwójce, trójce najlepszych koncernów na rynku producentów środków dezynfekcyjnych, produktów higienicznych oraz do pielęgnacji skóry na świecie. Zamierzamy skupiać się tym, aby być firmą coraz bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Będziemy też rozwijać nasze umiejętności koordynowania współpracy ludzi z różnych kultur, bo w naszej polskiej lokalizacji mamy coraz więcej pracowników z Ukrainy i Białorusi. Przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy gotowi, by im sprostać, bo tę firmę tworzą ludzie, którzy przede wszystkim lubią swoją pracę - kończy Dierk Schumacher, współwłaściciel Grupy Dr. Schumacher.

Dr. Schumacher/ as/