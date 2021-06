Sasin: wielkie inwestycje muszą być uzupełniane przez lokalne

Wielkie inwestycje musza być uzupełniane przez inwestycje lokalne, te, które są najbliżej ludzi - powiedział wicepremier Jacek Sasin we Włodawie (Lubelskie), gdzie uczestniczył w podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji miejskiej ciepłowni.

Lokalne drogi, inwestycje w lokalne źródła ciepła, przestawianie ich na nowe źródła energii, ale też inwestycje wodno-kanalizacyjne, gazyfikacja, to jest wszystko to, co chcemy w tej chwili uruchomić w znacznie większym jeszcze zakresie niż dotychczas, tak aby w ciągu najbliższych bardzo niewielu lat Polska lokalna nie była Polską gorszą. Aby nie była Polską, która dopiero czeka na te cywilizacyjne zdobycze, które dla mieszkańców wielkich miast są faktem od bardzo wielu lat - powiedział Jacek Sasin.

Chcemy, żeby poziom życia Polaków był taki sam, niezależnie od tego czy mieszkają w wielkim mieście, czy w takim mieście jak Włodawa, czy na wsi – podkreślił wicepremier.

Jacek Sasin uczestniczył w piątek podpisaniu umowy między Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej (MPGK) we Włodawie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kwotą ponad 14,5 mln zł modernizacji włodawskiej ciepłowni.

To jest historyczna chwila dla Włodawy, bo potężna inwestycja przed nami i niezwykle innowacyjna. Włodawa jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowały się na taką inwestycję, która wiąże się ze zmianą źródła zasilania miejskiej ciepłowni, jest początkiem odchodzenia od węgla, tradycyjnego paliwa. Jest początkiem przechodzenia na nowe, odnawialne źródła energii, co jest nie tylko wyzwaniem dzisiejszych czasów związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale po prostu się opłaca – ocenił Jacek Sasin.

_Opłaca się w dwójnasób, bo mniejsza emisja CO2 to czystsze powietrze, lepsze warunki życia dla mieszkańców Włodawy i regionu włodawskiego, ale to również niższe opłaty za ciepło dla mieszkańców, bo emisja CO2 wiąże się dzisiaj z potężnymi opłatami emisyjnymi. One znikną, jak nie będzie emisji- – dodał Sasin.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński podkreślił, że planowana inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców miasta, ale także rolników z okolicznych powiatów.

Przez tę inwestycje ciepło będzie tańsze. Gdybyśmy jej nie zrobili, cena ciepła na pewno byłaby wyższa. Pomagamy też w rozwoju rolnictwa, bo okoliczni rolnicy z naszego powiatu, a być może także z ościennych, będą głównymi dostawcami surowca do naszej ciepłowni – powiedział Wiesław Muszyński.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie otrzymało ponad 14,5 mln zł na inwestycję związaną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Planowana jest wymiana dwu kotłów węglowych o mocy 15 MW w tutejszym Zakładzie Energetyki Cieplnej na urządzenia wykorzystujące biomasę. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a zatem poprawę jakości powietrza, co korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców i stan środowiska we Włodawie. Koszt całego projektu to około 37 mln zł. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2023 r.

Zastosowana będzie innowacyjna technologia przetwarzania biomasy, praktycznie bezodpadowa, z pozyskaniem energii cieplnej dla mieszkańców. Pozostałości po przetwarzaniu biomasy będą produktem w postaci biowęgla aktywnego, który może być wykorzystywany w rolnictwie i przemyśle – wyjaśnił prezes MPGK we Włodawie Hubert Ratkiewicz.

Uruchomienie kotłów na biomasę sprawi, że spółka nie będzie musiała ponosić opłat za emisję CO2. Rocznie pozwoli to zaoszczędzić około 7 mln zł – poinformował Hubert Ratkiewicz.

Obecnie włodawska ciepłownia spala około 13 tys. ton węgla rocznie, po modernizacji będzie spalała tylko około 2000 ton– dodał Hubert Ratkiewicz.

PAP/RO

