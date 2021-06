ME 2021 - piłkarze Włoch i Turcji zainaugurowali turniej

O godz. 21 holenderski sędzia Danny Makkelie rozpoczął pierwszy mecz 16. mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie rywalizują reprezentacje Włoch i Turcji.

To pierwsze z 51 spotkań turnieju, który po raz pierwszy będzie rozgrywany w 10 krajach. Tytułu wywalczonego pięć lat temu we Francji będą bronić Portugalczycy.

Mecz poprzedziła 15-minutowa uroczystość otwarcia turnieju. Kibiców powitali znakomici przed laty włoscy piłkarze Alessandro Nesta i Francesco Totti, słynny tenor Andrea Boccelli zaśpiewał arię „Nessun dorma” z opery „Turandot” Giacomo Pucciniego, a irlandzki wokalista Bono - piosenkę mistrzostw „We are the people”. Nad stadionem zabłysły fajerwerki.

Po raz drugi w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od niej obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał - 11 lipca na Wembley w Londynie.