"Ekipa" wejdzie na giełdę? Ambitne plany Friza

Ekipa Holding jeszcze w 2021 roku ma trafić na giełdę. Ten ruch ma być „czymś bezprecedensowym”

January Ciszewski, prezes spółki JR Holding i youtuber Karol „Friz” Wiśniewski opowiadali o swoich planach w czasie odbywającej się w trybie zdalnym konferencji inwestycyjnej Wall Street.

Nastał taki moment, w którym chcieliśmy zwiększyć skalę działalności i w skrócie przyszliśmy z tym do Januarego. Pierwsze spotkanie nie było najlepszym z tych, które odbyliśmy, ale ostatecznie January zobaczył naszą perspektywę, jak szeroka ona jest i jak wizjonersko patrzymy na to wszystko - cytuje „Friza” portal „Business Insider”.

„Friz” przekonuje, że w mediach społecznościowych z „Ekipą” osiągnęli co mogli. Teraz chce potęgować zasięg projektów

Powiedziałem sobie: wow, tego nikt nie widzi, ja to zaczynam widzieć jako jeden z pierwszych, więc jest okazja do wprowadzenia fajnego biznesu, czegoś nowego, czego nie ma, i zaczynam twierdzić, że nie ma na skalę światową, bo nie zdarzyło się, żeby ktoś wprowadził na giełdę wizerunek. Oczywiście ten wizerunek to tylko jest namiastka tego, co nas czeka, to jest tylko coś, za czym idzie cały biznes fundamentalny Ekipy - dodał Ciszewski.