Premier: w Polskim Ładzie odchudzimy biurokrację dla rolników

Odchudzenie biurokracji dla rolników; ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym; uwolnienie rolniczego handlu detalicznego dla mniejszych gospodarstw rolnych - to niektóre rozwiązania dla rolników w Polskim Ładzie, o których mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Balicach

Debata „Polski Ład. Od pola do stołu”, z udziałem premiera Morawieckiego, a także ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa.

Podczas przemówienia poprzedzającego debatę premier zapewnił, że „rolnictwo polskie jest nie tylko oczkiem w głowie” Polskiego Ładu, „ale w ślad za naszymi słowami idą czyny, idą środki, idą pieniądze”. Jak dodał, „będziemy z całą pewnością wspierać (rolników - PAP) poprzez różne programy”.

Premier wymienił kilka rozwiązań dla rolników zawartych w Polskim Ładzie.

Po raz kolejny zwiększamy poziom środków dopłat do paliwa dla rolników ze 100 zł na 110 zł i to konkretnie mogę podać datę - od 1 stycznia 2022. Za pół roku ta nowa regulacja będzie już ujęta w budżecie państwa polskiego na kolejne lata - zapewnił Morawiecki.

Po drugie - jak mówił - „uwolnimy rolniczy handel detaliczny dla mniejszych gospodarstw rolnych, ale także dla średnich”. „To ważny kierunek ich działań i sprzedaży, zwiększymy szansę na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. Korzystamy tutaj z rozwiązań austriackich i kilku innych krajów członkowskich” - powiedział.

Trzecie rozwiązanie to ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Czwarte - kodeks rolny, „który jasno określi zasady gospodarowania, podstawowe prawa rolników, a także zabezpiecza - zwłaszcza mniejszych i średnich właścicieli rolnych”.

Po piąte - mniej biurokracji. Jedno e-okienko elektroniczne, internetowe okienko dla tych, którzy z internetu korzystają. Minister rolnictwa dostał ode mnie jednoznaczne zadanie - odchudzić biurokrację dla rolników, maksymalnie zmniejszyć ilość formularzy, uprościć - podkreślił premier.

Jak dodał, „każda rubryczka mniej to dziesiątki tysięcy rolników, którzy mają więcej czasu na to, co jest ważne, czyli na pracę, na przemyślenia w swoim gospodarstwie i na odpoczynek”.

Po szóste - jak powiedział premier - to stworzenie centralnego systemu informatycznego zasobu państwowej ziemi. Siódme rozwiązanie to „kolejny krok w cyfryzacji polskiej wsi, czyli system pozwalający na zidentyfikowanie żywności +od pola do stołu+”.

Dziewiąte rozwiązanie - jak zaznaczył szef rządu - ma zagwarantować rolnikom „większą swobodę pracy”, a dziesiąte - dotyczyć rozwiązań cywilizacyjnych dla wsi, jak np. program wodno-kanalizacyjny.

Premier podkreślił, że „Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko zrozumiało potrzeby polskiej wsi. I od początku tego wieku środowisko PiS jest wyrazicielem tych najgłębszych potrzeb polskiego rolnictwa”.

Szef rządu zaznaczył, iż jest głęboko przekonany, że polska wieś to nie tylko „rozsadnik polskiej kultury, to nie tylko depozytariusz polskiej kultury, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności” - powiedział. „Tej zdrowo rozumianej nowoczesności, a najlepszym dowodem tego jest wielki sukces polskiej wsi, polskiego rolnika na arenie międzynarodowej, w szczególności w UE” -podkreślił.

Morawiecki powiedział, że w nowej perspektywie finansowej do polskich rolników trafi ponad 34 mld euro.

„To około 150 mld zł, które pójdą na bezpośrednie wsparcie rolników, wyrównanie dopłat z hektara do średniej unijnej, ale także na rozwój polskiej wsi” - mówił premier, wskazując takie projekty jak m.in. program małej retencji i meliorację, które mają pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed przyszłymi klęskami suszy. Według Morawieckiego środki będą mogły być wykorzystywane również na „rozwój parku maszynowego i infrastruktury na wsi”.

Szef rządu przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczyło interesy polskich rolników m.in. poprzez wprowadzenie ochrony polskiej ziemi. „Wprowadziliśmy zdecydowane zmiany w rolniczym handlu detalicznym. To program, który będziemy również poszerzać. Podnieśliśmy stawkę zwrotu kosztów paliwa rolniczego z 83 zł do 100 zł - stawkę, która przez lata nie była podnoszona” - podkreślał Morawiecki.

Przypomniał ponadto, że ponad 80 mln złotych przekazano kołom gospodyń wiejskich. „Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich, kobiety gospodarne i wyjątkowe, coraz częściej z tego programu korzystają” - zaznaczył szef rządu. Zapewnił, że także ten program będzie kontynuowany i rozszerzany.

Szef rządu zapowiedział także wsparcie dla rozwoju kultury wiejskiej.

„Polski Ład to także program wsparcia polskiej kultury i tradycji wiejskiej. Chcę podziękować polskiej wsi, że jest depozytariuszem polskiej tradycji, kultury i wiary” – powiedział Morawiecki. Stwierdził, że programy skierowane dla rolników to jedna z najważniejszych części Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 mkw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Czytaj też: Premier: w Polskim Ładzie 20 ważnych programów dla rolników

PAP/KG