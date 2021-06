Kraska: polskiej służbie zdrowia potrzeba dodatkowych środków

Chcemy dodatkowe środki na ochronę zdrowia obudować odpowiednimi ustawami - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił, ważny jest nie tylko sam dostęp do lekarza, do specjalisty, ale także jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

Wiceminister zdrowia pytany był w sobotę w TVP Info czy - jeżeli rozwiązania zapowiedziane w programie Polski Ład wejdą w życie - to nastąpi rewolucja w polskiej ochronie zdrowia i co ją sprawi: czy większe nakłady, czy poprawa standardów opieki.

Myślę, że jedno i drugie. Na pewno polskiej służbie zdrowia potrzeba jeszcze dodatkowych środków - w tym roku to jest 120 mld zł, w następnych latach będą dodatkowe pieniądze, w 2027 r. to będzie 7 proc. PKB. To naprawdę wielkie środki skierowane do polskiej służby zdrowia. Żeby te środki zostały racjonalnie wykorzystane, chcemy obudować te nowe środki, które trafią do polskiej służby zdrowia, odpowiednimi ustawami - odpowiedział Kraska.

Wymienił jako przykład ustawę o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

„Nie tylko dostęp do lekarza, do specjalisty jest bardzo ważny, ale także jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. To kompleksowe uregulowanie jakości w opiece zdrowotnej, myślę, że jest tutaj bardzo kluczowe” - zaznaczył.

„Liczę, że ta ustawa, która rozpoczęła swój proces legislacyjny poprawi skuteczność diagnostyki i leczenia. Myślę, że poprawi także bezpieczeństwo i satysfakcję pacjenta” - dodał wiceminister. Jak mówił, pacjent będzie wiedział jak w danej jednostce służby zdrowia leczeni są pacjenci, co będzie wpływać na jego wybór miejsca leczenia.

Wskazał na motywowanie szpitali poprzez dodatkowe środki finansowe do podnoszenia jakości usług.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Według założeń programu, wydatki na zdrowie już w 2023 r. mają osiągnąć poziom 6 proc. PKB. Nowe środki mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

PAP/KG