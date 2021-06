Gigantyczna energia potrzebna do wydobycia kryptowalut!

Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany jest w technologii węglowej co oznacza, że rocznie będzie spalał do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń Grupy TAURON. Blok będzie wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.