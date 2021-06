Polacy rzucili się na panele fotowoltaiczne!

Fotowoltaika staje się w Polsce coraz popularniejsza. Polacy korzystają z rządowych dopłat, a samo zainteresowanie przerosło wcześniej szacowany budżet tak, że dorzucono do niego dodatkowe 100 mln zł. Ruch wywołany popytem sprawił, że obecnie na montaż instalacji trzeba czekać nawet około miesiąca.

„Mój prąd” to rządowy program dopłat do instalacji fotowoltaicznych w mikroskali o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Program wystartował w sierpniu 2019 r., a został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego szacowany budżet wynosił 1 mld zł, ale rządowa agenda dorzuciła dodatkowe 100 mln zł z powodu ogromnego zainteresowania. Łącznie środki pozwoliły na sfinansowanie 220 tys. wniosków.

Michał Kitkowski, prezes firmy SunSol, która zajmuje się dostarczaniem instalacji fotowoltaicznych mówi, że panele fotowoltaiczne zaczęły cieszyć się największą popularnością wraz z pojawieniem się informacji nt. programu. Kolejna edycja ma wystartować już 1 lipca.

-Niemniej, przed pojawieniem się programu dla świadomych inwestorów najważniejsza była ulga termomodernizacyjna, dzięki której mogli oni odpisać nawet 15 tys. zł od podatku w przypadku kosztu instalacji fotowoltaicznej wynoszącego 50 tys. zł. Choć rosnące ceny energii elektrycznej, szczególnie dla firm, również były czynnikiem, który zmotywował naszych klientów do tego typu inwestycji, to wielu z nich zależy także na większej niezależności. Obecnie cena instalacji średniej wielkości – przeciętnie 5kW – oscyluje między 25-30 tys. zł, choć od roku ceny stabilnie idą w górę. Wzrosły ceny stali i aluminium nawet o 30 proc. od grudnia 2020 r., co przełożyło się na zwiększenie kosztów podkonstrukcji. Taka sama sytuacja spotkała branżę OZE w związku z ogromnym zainteresowaniem zieloną energią. Wzrost cen jest zauważalny – mówi Michał Kitkowski.

Czytaj też: Osoby po COVID-19 i zaszczepione muszą ostrożnie korzystać ze słońca

businessinsider.com.pl/kp