Miedziowy hackathon rozstrzygnięty

Pierwszy hackathon organizowany przez KGHM CuValley Hack 2021 dobiegł końca – w rywalizacji wzięło udział blisko 300 uczestników, którym udało się stworzyć 53 projekty. Uczestnicy kodowali nieustannie przez 40 godzin, w ramach 3 różnych kategorii zadań. Pula nagród w hackathonie wyniosła 100 tys. zł

KGHM to potentat w branży wydobywczej, ale przede wszystkim to firma technologiczna. Technologię wprzęgamy w to co robimy i im więcej takich innowacji, a szczególnie w ostatnim czasie mocno cyfrowym, tym lepiej dla nas. Jako KGHM jesteśmy niezmiernie dumni, że mogliśmy przeprowadzić hackathon, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i szerokim zainteresowaniem w świecie IT. Dziękujemy uczestnikom za ich projekty. Wszystkie były ciekawe, dlatego Jury miało trudne zadanie podczas selekcji zaprezentowanych rozwiązań. Takie są jednak prawa i reguły hackathonu, że wygrać mogą tylko najlepsi – powiedział Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedź S.A.