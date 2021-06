Premier w Mogielnicy: nasze inwestycje mają służyć ludziom

Inwestycje mają służyć ludziom; most łączy dwa brzegi, ale most łączy też ludzi, gminy, powiaty, przedsiębiorców, rodziny i dlatego jest dla nas bezcenną inwestycją - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na moście na rzece Myśla w miejscowości Mogielnica (powiat siedlecki)

Jesteśmy tutaj w gminie Korczew w powiecie siedleckim. W historii tego mostu, jak w pigułce, można odczytać co działo się tutaj od wojny do teraz. Most wysadzony, zniszczony przez Niemców pod koniec wojny w 1944 roku, nie został odbudowany przez wiele lat. Potem powstała tutaj prowizorka- powiedział premier.

Przekazał, że jadąc do gminy Korczew, miał możliwość obejrzenia zdjęć. „Te zdjęcia pokazywały, jak niebezpiecznie było przez pewien czas przejeżdżać tym mostem. Zmurszałe deski, bardzo niedobre warunki. (…) dzięki kilkumilionowej inwestycji, udało się nam ten stan bardzo szybko poprawić”- wskazał.

Szef rządu przyznał, że inwestycja, „jest taką jedną z tysięcy inwestycji potrzebnych powiatom i gminom” i podkreśla jedną charakterystyczną cechę Polskiego Ładu”.

„Ta cecha mówi o tym, że nasze inwestycje mają służyć ludziom. Most łączy dwa brzegi, ale most łączy też ludzi, łączy ze sobą gminy, powiaty, przedsiębiorców, ludzi, którzy ze sobą się komunikują, rodziny i dlatego jest dla nas bezcenną inwestycją. I dlatego, ta modernizacja, którą tu widzimy, w praktyce jest częścią Polskiego Ładu, która będzie powtarzana dziesiątki, setki, tysiące razy „- powiedział.

Premier wskazał, że rzeka Myśla, która jest dopływem Bugu, „to niewielka rzeczka, ale nie da się jej przecież przeskoczyć, przejechać; potrzebny był most”. „I ten most został skutecznie zbudowany” - podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, „cieszę się, że rozwija się w Polsce agroturystyka”. „Tutaj w Mogielnicy, w tej pięknej gminie, oddycha się naprawdę pełną piersią, świeżym powietrzem” - mówił. Wskazał, że takie połączenie, jak most, „zwiększają możliwości ruchu turystycznego w Polsce, zainteresowania”. „Cieszę się, że taki jeden most, te 30 kilka metrów, stwarza lepsze warunki do rozwoju dla powiatu siedleckiego, łosickiego i otaczających gminę Korczew innych powiatów województwa mazowieckiego i podlaskiego. To mały krok do wielkiego rozwoju. To jest właśnie nasz Polski Ład” - powiedział.

Jak podała KPRM na Twitterze, most na rzece Myśla w miejscowości Mogielnica został zbudowany wraz z dojazdami. Zniszczony stary most został rozebrany, a w zamian powstał nowy o długości ponad 33 metrów i szerokości ok. 10 metrów. Wartość zadania - prawie 3,5 mln zł. Wsparcie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS) - wyniosło prawie 2,8 mln zł.

PAP/KG