Ile osób korzysta z PUE?

Ponad 7 mln osób założyło profil na Platformie Usług Elektronicznych, która ułatwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prof. Uścińska zwraca uwagę, że założenie profilu trwa zaledwie kilka minut. „Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób to zrobić. Aby założyć profil należy się zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość. Potwierdzić tożsamość można m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub osobiście w każdej placówce ZUS” – mówi.

Jak dodaje szefowa Zakładu, na PUE można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Na swoim profilu każdy znajdzie zakładkę odpowiednią dla każdej roli (jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz). W zakładce znajdują się dane i usługi, z których można skorzystać.

Z portalu PUE korzystają m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, pracodawcy, emeryci, renciści, rolnicy i lekarze.

Założenie profilu na PUE jest również niezbędne do tego, aby skorzystać z bonu turystycznego. Świadczenie to jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Dotąd Polacy aktywowali ok. 1,8 mln bonów i dokonali ok. 670 tys. płatności na kwotę ok. 486 mln zł. Za pomocą bonu można dokonywać płatności wielokrotnie aż do jego wyczerpania. Nie można go wymienić na gotówkę.

Realizacja świadczenia odbywa się przez PUE ZUS. Bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za którego pomocą będą mogli płacić podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

Za pomocą bonu można płacić m.in. za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

PAP/ as/